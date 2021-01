Alemania ha tomado una decisión que ha generado mucho debate: ha desaconsejado la suministración de la vacuna de Oxford y AstraZeneca a los menores de 65 años. Las dudas que genera sobre su efectividad en los grupos sociales de la tercera edad han obligado a las autoridades sanitarias a tomar esta medida.

Algunos expertos han explicado a The Guardian que el motivo reside en la falta de datos y ensayos sobre cómo actúa esta vacuna en el rango de edad mencionado. “No hay datos suficientes para juzgar qué tan efectiva es la vacunación por encima de los 65 años”, ha explicado la agencia de control de enfermedades de Alemania.

Según un estudio de The Lancet, los investigadores dijeron que no había suficientes casos de coronavirus entre los mayores para saber lo bien que la vacuna les protegía contra la enfermedad: “No se pudo evaluar la eficacia de la vacuna en grupos de mayor edad, pero se determinará, si se dispone de datos suficientes, en un análisis futuro”.

Resultados de Oxford alentadores: un 100% de gente mayor con anticuerpos

El profesor de la Universidad de Oxford Andy Pollard explicó que la falta de datos es comprensible: “En nuestros ensayos, los mayores fueron incorpofados más tarde y, debido a que fueron incorporados más tarde, ha habido menos tiempo para que ocurran los casos, y se sabe que son más cautelosos en la pandemia”.

La falta de datos ha llevado a la conclusión de pensar que la vacuna no funciona, algo que rebate el profesor de microbiología celular de la Universidad de Reading, Simon Clarke: “Es importante enfatizar que esto no es una evidencia de que la vacuna no funcione, simplemente que la evidencia no existe”.

Aunque tampoco es del todo cierto que no haya evidencia, pese a que no la suficiente. Oxford ha defendido resultados alentadores: el 100% de la gente mayor generó anticuerpos contra la proteína de pico del coronavirus después de la segunda dosis.

“Similar a la de los otros grupos de edad”

“Hemos visto buenas respuestas inmunitarias en ancianos sanos en el estudio de fase 2 y la MHRA (la agencia reguladora de medicamentos del Reino Unido) revisó más datos sobre la respuesta inmunitaria en el ensayo de fase 3”, dijo el investigador de la Universidad de Oxford.

La propia Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido ha dicho que no hay nada que sugiera una falta de protección en los mayores de 65 años, mientras Oxford lo ve prometedor: “Los datos preliminares de eficacia en adultos mayores respaldan la importancia de esta vacuna para su uso en esta población”.

El profesor Danny Altmann, inmunólogo del Imperial College de Londres, dijo que estaba confundido por la postura alemana: “Cuando miro los datos de la fase 3 de AZ para el grupo de más de 70 años, veo una buena respuesta, similar a la de los otros grupos de edad”.

Polémica entre la UE y AstraZeneca por las vacuans

La polémica entre Alemania y AstraZeneca se suma a las diferencias por el suministro en la Unión Europea, que ha desarrollado un mecanismo de emergencia que le permitirá controlar e incluso bloquear las exportaciones a países terceros de las vacunas contra el coronavirus que se produzcan en suelo europeo.

“En un mundo ideal” el mecanismo no existiría, pero Bruselas se ha visto forzada a guardarse las espaldas tras los desencuentros con AstraZeneca, que solo entregará el 25% de las dosis firmadas con la Unión Europea. Desde Europa han decidido que “son medidas de emergencia”.