Andalucía se suma a Madrid con los fondos europeos: “Defenderemos hasta el último céntimo que nos corresponde”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este jueves al Gobierno central que la comunidad autónoma “no va a permitir” desde ningún punto de vista “un menoscabo” en los recursos que le correspondan por los fondos para la recuperación procedentes de la Unión Europea.

De manera que, Moreno se ha sumado a la iniciativa de la Comunidad de Madrid y ha señalado que también acudirá a los tribunales para defender los intereses de la región en caso de un reparto “a dedo” de las ayudas, tal y como alertó este miércoles la presidenta de la capital española, Isabel Díaz Ayuso, que recurrió al Tribunal Supremo, al considerar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez distribuyó con “criterios sectarios y partidistas” una partida para la promoción del empleo..

“Tenemos la obligación de defender hasta el último céntimo de euro que nos corresponde y eso lo vamos a ejercer con máxima lealtad pero, al mismo tiempo, con determinación implacable para que no se pierda ni un recurso”, ha sentenciado el presidente andaluz.

Cabe destacar que Andalucía es la comunidad autónoma más beneficiada del fondo de 687,5 millones de euros para impulsar programas de formación y empleo que aprobó la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. En concreto, a Andalucía le corresponderían 127,6 millones, según informó el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Sin embargo, Ayuso denunció la arbitrariedad en el reparto de 9 millones de fondos adicionales para la promoción de empleo, en forma de subvención directa, que concedió el Ministerio de Trabajo para la promoción del empleo a cuatro comunidades -País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura-, quedando al margen de los mismos otras 13 regiones, entre ellas la Comunidad de Madrid y Andalucía.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha recordado que ya se llevó “una decepción” al analizar los fondos y comprobar, pese a que Pedro Sánchez dijo en la última conferencia de presidentes que los fondos iban a ser “territorializados” al 50%, que finalmente esta cifra llega al entorno del 33%.

“Creo que no se están haciendo bien las cosas con los fondos, no hay transparencia, ni información directa, ni cogobernanza alguna con las comunidades autónomas, lo que nos lleva a que no podamos aprovechar al 100 % esos fondos“, ha recalcado Juanma Moreno.