Aragonès deja fuera a Junts de las conversaciones con Pedro Sánchez

Pere Aragonès marca el terreno a Junts. El presidente de la Generalitat no cede terreno a sus socios de gobierno en Cataluña y, según la portavoz Patricia Plaja, los encuentros con Pedro Sánchez “sólo serán reuniones entre presidentes”. En este sentido, tanto los equipos negociadores de Moncloa y plaza Sant Jaume ya trabajan para celebrar la próxima reunión de los dos dirigentes, antes de finales de julio.

Respecto al acto de los premios de PIMEC en el estadio del Fútbol Club Barcelona, Plaja asegura que las conversaciones entre Sánchez y Aragonès fueron de “carácter protocolario” sobre aspectos de la actualidad como los efectos de la guerra de Ucrania en Cataluña y España.

Leer más: Aragonès aparca la reivindicación política ante Sánchez

En el ámbito interno del Govern, la portavoz ha reconocido que tanto el vicepresidente Jordi Puigneró y Pere Aragonès “se han comprometido a tratar en privado las diferencias”. Las declaraciones llegan pocos días después que Puigneró criticará al presidente catalán por no informar a Junts de la reunión entre la consejera Vilagrà y el ministro Félix Bolaños.

La Generalitat exige a Lambán que “deje en paz” a los catalanes

Pese al fracaso de la candidatura conjunta con Aragón para la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, el proyecto olímpico sigue latente como arma de batalla política entre los gobiernos de las dos comunidades. “Le pedimos al presidente Lambán que dejen en paz a los catalanes y busque votos con mejoras en las condiciones de vida de los aragoneses”, ha exclamado Patricia Plaja.

La Generalitat no abandona su voluntad de presentar una candidatura única al COE para organizar la cita olímpica en el 2030, pese a que el organismo estatal no atribuye ninguna viabilidad a la acción unilateral desde Cataluña. De hecho, Laura Vilagrà sigue realizando visitas al Pirineo “porque el territorio no quiere dejar pasar la oportunidad de un evento de estas características”.

Empeoran los datos COVID

Sin entrar en ningún estado de alarma, la Generalitat ha reconocido que los datos COVID “han empeorado” en las últimas semanas. Pese al contexto, las autoridades sanitarias no contemplan retroceder a la etapa de las restricciones y, de momento, se limitan a pedir “prudencia” a los colectivos más vulnerables.

Creu de Sant Jordi para Hipra y Estopa

La Generalitat ha anunciado que entregará la Creu de Sant Jordi a la farmaceutica Hipra, Estopa y la Fundació del Gran Teatre del Liceu, entre otras instituciones. El galardón, que se entregará en Mataró el 11 de julio, también ha ido a parar a manos de la actriz y dobladora Carme Elías, la jugadora de baloncesto Anna Palau, el fotógrafo japonés Hisao Suzuki, la economista Carme Trilla o el pallasso Tortell Poltrona.

13 M€ a la red de atención al colectivo LGTBI

En la conmemoración del Día Internacional del Orgullo, la Generalitat ha anunciado una inversión de 13 millones de euros para mejorar la red de atención al colectivo LGTBI. Hasta el 2025, la administración catalana pretende contratar 113 personas en el ámbito local y comarcal. “La jornada de hoy sirve para reivindicar una vida con igualdad de derechos y sin discriminación por la condición sexual”, recoge Plaja.