Aragonès desafía a la Justicia: “La escuela catalana no se toca”

El Passeig Sant Joan se ha llenado este sábado de miles de catalanes en contra del uso del castellano en los colegios. La manifestación, convocada por la plataforma Somescola y liderada por la Generalitat, defiende la inmersión lingüística en catalán como único sistema educativo y rechaza la obligación de impartir el 25% de las clases en castellano, tal y como obliga la sentencia del Tribunal Supremo. Minutos antes de comenzar la protesta, el presidente del Govern, Pere Aragonès, ha lanzado un mensaje desafiando a la Justicia: “La escuela catalana no se toca”.

“Estamos delante de una ofensiva del nacionalismo español que quiere utilizar las escuelas catalanas, quiere utilizar el futuro de los alumnos catalanes y catalanas, quiere utilizar la cohesión social construida a lo largo de las últimas décadas para arañar cuatro votos, no en Cataluña sino fuera de Cataluña”, ha asegurado el president este sábado entre proclamas independentistas y pancartas con el lema Ara i sempre, l’escola en català. “Por lo tanto -ha añadido- la sociedad catalana tiene que responder con la máxima cohesión”.

Según ha apuntado el jefe del Ejecutivo catalán en declaraciones recogidas por agencias, el modelo basado en la lengua catalana como lengua vehicular de la enseñanza tiene “el consenso de la comunidad educativa, el consenso social, el consenso académico y pedagógico, y también el consenso político construido a través de las diferentes decisiones que el Parlament ha ido adoptando desde hace unos 10 años con la Ley de Educación de Cataluña”.

“Exigimos a aquellos que quieren utilizar la escuela catalana por intereses electorales que no toquen la escuela catalana”

“Ahora es el momento de defenderlo, en base a esos consensos”, ha apuntado el presidente catalán tras resaltar que desde el Govern están “plenamente comprometidos agradeciendo a todas las entidades que participaron en la cumbre por el catalán” este jueves. Tras este encuentro, la Generalitat anunció una batería de medidas diseñadas para no cumplir con el fallo del alto tribunal.

Entre ellas, destaca que el Govern incrementará las inspecciones para garantizar que se cumplen los proyectos educativos de inmersión lingüística en catalán y pondrá a dos docentes en las aulas en las que deba impartirse la clase en castellano, uno para atender a los alumnos que deseen aprender en esa lengua y otro para los que lo prefieran hacerlo en catalán.

“Exigimos a aquellos que quieren utilizar la escuela catalana por intereses electorales que no toquen la escuela catalana”, ha concluido Aragonès, y ha reiterado: “Hoy salimos a la calle, y cada día las instituciones, siempre desde las aulas, defendiendo la cohesión social del país”.

“Hoy salimos a la calle, y cada día las instituciones, siempre desde las aulas, defendiendo la cohesión social del país”

Junto a Aragonès han estado presentes la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y los principales líderes de ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem, así como las entidades agrupadas en Somescola, entre las que está Òmnium Cultural.

La portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, ha aseverado que la escuela catalana ha cargado contra los jueces por “querer hacer de maestros” y también contra los partidos de la derecha de “fomentar el odio para conseguir “cuatro votos”. “No permitiremos que ataquen la lengua”, ha sentenciado Vilalta.

Borràs: “El Estado sólo domina el idioma de la imposición”

Borràs incluso ha sido más dura. “El Estado no domina el idioma de la diversidad y la riqueza porque sólo domina el de la imposición”, ha sentenciado al inicio de la protesta. Y también ha arremetido contra los tribunales, igual que Vilalta, por “no querer más castellano sino menos catalán”. En este sentido, ha realizado un llamamiento a defender con “firmeza” el modelo de inmersión lingüística, según ha recogido Efe, y ha pedido respetar los consensos.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, también ha declarado ante los periodistas para acusar al líder del PP, Pablo Casado, de generar “odio y ganas de incrementar el conflicto” sobre el uso del catalán y ha asegurado que su partido trabajará para que la lengua no sea competencia de las autoridades judiciales. “Que no quieran hacer ellos, que nadie les ha elegido, aquello que las urnas no han escogido”, ha aseverado.