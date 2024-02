Aragonès advierte a Junts sobre la amnistía: «La ciudadanía no perdonaría que no se aprovechase la oportunidad»

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha pedido a Junts per Catalunya «responsabilidad» para no volver a frenar la aprobación de la ley de amnistía y dejar que siga su curso en el Senado para llegar al verdadero objetivo: beneficiar a los procesados judicialmente con las diferentes causas en torno a la deriva del procés independentista.

«Creo que la ciudadanía no perdonaría que no se aprovechase esta oportunidad. Si algún grupo político provoca que no se aproveche esta oportunidad, creo que la ciudadanía será muy consciente de quién ha sido el responsable», ha advertido el presidente catalán en una entrevista con Efe.

Aragonès ve en peligro la ley de amnistía

Aragonès ha hecho hincapié en que el martes «muchísima gente esperaba que la amnistía fuese aprobada», de manera que «hay que ser responsable» y permitir que se apruebe esta ley: «Estamos entrando en riesgo de que no se apruebe la ley de amnistía, y este riesgo lo hemos de conjurar, lo hemos de evitar», ha reiterado.

El presidente republicano ha hecho estas declaraciones después de que el pasado martes el Congreso de los Diputados tumbara la proposición de ley de amnistía con los votos en contra de Junts, PP y Vox. De esta forma, la iniciativa deberá ser discutida de nuevo en la Comisión de Justicia, antes de volver al pleno de la Cámara Baja.

El Congreso rechaza la ley de amnistía

El proyecto impulsado por el ejecutivo de Pedro Sánchez tuvo 179 votos en contra y 171 a favor. Es la segunda votación clave que pierde el presidente de Gobierno en 20 días.

Previamente, el PP, PSOE, Vox, Sumar y otros grupos parlamentarios votaron en contra de las 11 enmiendas propuestas por Junts, ERC y PNV a la ley de amnistía.

El partido independentista catalán ya había advertido a Sánchez de su voto negativo, debido a que pretenden que una “amnistía integra”, que también alcance a los investigados por alta traición, como los implicados en el caso Volhov, caso que implica a dirigentes de Junts como Carles Puigdemont en el contacto con emisarios rusos.

A partir de ahora y durante un mes, el PSOE está obligado a renegociar con Junts sus condiciones en esa comisión parlamentaria si pretende sacar adelante la ley de amnistía.