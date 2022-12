La arenga de Feijóo al PP: volver al Gobierno y eliminar al PSOE tóxico

Es el último cónclave oficial para el PP antes del nuevo año, y el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere lanzar un mensaje muy claro a los 400 asistentes en su discurso durante la Junta Directiva Nacional que tendrá lugar este lunes. Para el líder del PP, hay algo inamovible, y así lo hará ver en esa alocución: para ganar y derribar a Pedro Sánchez es necesario «colectivizar ese reto», indican fuentes de su entorno a Economía Digital.

«Esto no es un Génova versus Ferraz [dirección nacional contra dirección nacional]: todo el PP, todos los cargos, tenemos la responsabilidad para recuperar el Gobierno de España y que vuelva un PSOE menos tóxico que el actual«, sintetizan. Porque este año, que será un examen constante -con dos elecciones en mayo y las generales en diciembre, como colofón- comienza con buenos augurios electorales para el PP y no quieren pasarlo por alto.

La última encuesta de Metroscopia refleja cómo la suma de los escaños estimados para PP (en torno a 134) y Vox (en torno a 57) superaría hoy, con holgura, los 176 escaños que otorgan la mayoría absoluta en el Congreso, y Feijóo ganaría las elecciones generales con el 31,1% de los votos. Es algo que está ahí, que en Génova lo ven muy tangible y quieren explicárselo a todos sus cargos: hay que conseguirlo, explican las fuentes de la dirección consultadas por este periódico, porque «la última vez que ganamos unas elecciones fue en el 2016, y desde entonces nada».

Feijóo va a recordar que vino para «ganar elecciones»

La intervención del presidente se está trabajando con mimo. Sus colaboradores resaltan que es importante recordar que no ha sido un año fácil para el PP, porque se ha renovado el liderazgo, y saben perfectamente para qué se pasó por aquella experiencia traumática de cambiar un presidente por otro: ganar elecciones, ni más ni menos. El tiempo para renovar los equipos, designar nuevos candidatos y establecer dinámicas diferentes de trabajo y estrategia ha terminado, y es momento de pasar a la acción, señalan desde la dirección nacional del PP.

El empeño de Génova es marcar sus propios tiempos y poner el foco en lo que ellos creen que es verdaderamente importante: la economía. «El Gobierno está inflamando la convivencia del país, recuperando debates que complican aún más y que estaban desactivados. Y todo lo hace fiándolo a la amnesia del pueblo español, pensando que haciéndolo rápido, por la puerta de atrás, en horarios fuera de los habituales, no se tendrá en cuenta. Eso es un insulto a los españoles», bufa un importante miembro de la dirección.

Mientras todo esto sucede, prosigue este dirigente, «siguen las rebajas a agresores sexuales, se abarata la corrupción, se deroga la sedición y se desprotege al Estado». «Creen que hablando de sedición no hablaremos de economía. Es un Gobierno que ya ha renunciado a disimular sus desavenencias internas. Es un Gobierno legítimo y legitimado por las urnas, sí, pero deslegitimado en sus acciones, porque hace lo contrario a lo que llevaban en el programa que apoyaron los españoles», resumen.

Leer más: Feijóo diseña una dura oposición económica a Sánchez a partir de enero

Toda la plana mayor menos López Miras

Un discurso en el que no anunciará candidaturas: ya tiene cerrada la lista para las autonómicas pero no aún para las municipales, un fleco que se terminará de cerrar en enero, confirman las fuentes de la dirección del PP encargadas de la tarea. Pero no será óbice para que en el informe de Feijóo se presuma de los logros conseguidos en ese ámbito, con la victoria de Juanma Moreno en Andalucía, imagen del partido en 2022, y que ya propició la convocatoria de la Junta Directiva Nacional del pasado mes de junio tras las elecciones andaluzas.

El propio Moreno estará presente cuando se le haga mención, porque la Junta Directiva Nacional la forman no sólo la dirección del PP, sino también los secretarios generales autonómicos, diputados senadores, alcaldes, presidentes de diputaciones o los parlamentarios europeos. En este caso, se prevé que esté toda la plana mayor del partido con la única excepción, por el momento, del barón de Murcia, Fernando López-Miras, al que le coincide la agenda con un acto junto al Rey y a Pedro Sánchez en su región por el estreno de la línea de Alta Velocidad.

Según los estatutos del PP, la Junta Directiva Nacional sirve para impulsar el cumplimiento de los programas y controlar la gestión del Comité Ejecutivo, recibir y debatir informes y proyectos sobre la organización, estrategia y programas del Partido, así como velar por el cumplimiento de los Estatutos, convocar los Congresos del partido e incluso aprobar las coaliciones con otros Partidos y designar al candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno.