Arrimadas se escuda en una teoría de la conspiración contra Ciudadanos

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha salido en una declaración sin preguntas a defender su liderazgo –cuestionado tras los pactos en Murcia y la crisis política en Madrid– con teorías de la conspiración para destruir al partido. La portavoz naranja ha asegurado que hay una “operación” para destruir a su formación entre críticas a los tránsfugas.

“Hemos visto y veremos que hay personas que están en Cs pero que a los pocos días se ponen al servicio de otro partido. Esto sirve para ver la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. Hay personas que estaban y están, pero que quizás no son de Ciudadanos”, ha lamentado Arrimadas.

La líder naranja, que ha insistido en colocar en el centro a su formación entre críticas a que los “populismos de un lado y otro” –en referencia a Vox y Podemos– puedan entrar en el gobierno de la CAM. Arrimadas ha asegurado que las pugnas entre formaciones solo ayudan a crear “desafección política”.

Dimisiones y tránsfugas hacia el PP

“Necesitamos un Madrid de todos los madrileños, y la única manera de que no dependa de la confrontación es que Madrid dependa del centro”. La líder de Cs intenta capear la grave crisis interna con unas elecciones a dos meses vista en la región, donde algunas encuestas amenazan con dejar fuera de la Asamblea de Madrid a los naranjas.

Ciudadanos está inmersa en un goteo de bajas y dimisiones, y de cargos que huyen al PP. El último ha sido el valenciano Toni Cantó, que tras presentar su dimisión de la ejecutiva y abandonar el partido también lo hará con su acta de diputado en la Comunidad Valenciana, donde es Síndic de la formación naranja en las Corts Valencianes.

No es el único caso. Fran Hervías, uno de los líderes naranjas durante la era de Albert Rivera, ha anunciado que abandona el partido para sumarse al Partido Popular. Según han publicado varios medios, ha sido el artífice que ha hecho fracasar la moción de censura en Murcia, tras conseguir que los tres díscolos pasaran al partido de Pablo Casado.

Cantó pide unidad en el “centro-derecha” para las elecciones en Madrid

El hasta ahora portavoz en las Cortes Valencianas también ha escenificado su acercamiento al PP. El dimitido Síndic valenciano ha pedido una alianza con el PP en Madrid y el cese de Inés Arrimadas como líder naranja “El centro derecha no puede” perder la Comunidad de Madrid, ha lamentado.

Leer más: Toni Cantó defiende una alianza de Cs con el PP en Madrid

“Obviamente dimito de esta ejecutiva. Ahora me voy a ir a Valencia y entregaré mi acta de diputado”, ha explicado. Cantó no ha concretado si también dejará el partido por completo. En cambio, ha enviado “un saludo muy afectuoso” a todos los afiliados y cargos que “no merecen tener un gobierno del partido que no asume ninguna responsabilidad”.

Arrimadas intenta salvar los muebles con cambios en la Ejecutiva. El vicesecretario general, Carlos Cuadrado, y su adjunto, José María Espejo, han dimitido de sus cargos. En su lugar, ha diseñado una Ejecutiva “más horizontal” y con más gente, donde se incluyen la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el candidato naranja en la región, Ignacio Aguado.