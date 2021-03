Toni Cantó ha dimitido este lunes a la ejecutiva de Ciudadanos y ha anunciado que entregará su acta de diputado en la Comunidad Valenciana, donde era hasta ahora coordinador autonómico del partido. Por si fuera poco, el también portavoz en las Cortes Valencianas ha pedido una alianza con el PP en Madrid y el cese de Inés Arrimadas como líder naranja.

“El centro derecha no puede” perder la Comunidad de Madrid, ha asegurado Cantó a su salida de la ejecutiva nacional de Cs en la que ha presentado su renuncia. A su juicio, Arrimadas tiene que reconstruir los puentes con el PP para ir juntos a las elecciones del 4 de mayo, convocadas por Isabel Díaz Ayuso tras anunciarse las mociones de censura de Cs y PSOE en la Región de Murcia.

Madrid “es el eje de la libertad y la prosperidad”, ha insistido Cantó, lamentando que Arrimadas “no está por la labor” y que el partido “no asume ninguna responsabilidad” tras la secuencia de errores (según los críticos) del último par de años, que ha llegado a su clímax con las citadas mociones de censura, que están provocando una hecatombe en el partido.

Cantó ha culpado al exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado de haber dinamitado las relaciones con Isabel Díaz Ayuso e, indirectamente, de que la Comunidad vaya a elecciones en mayo. Por eso mismo, ha defendido que Aguado no debería ser el candidato a esos comicios, toda vez que su apuesta es por una coalición con el PP con Ayuso como cabeza de lista.

El hasta esta mañana líder de Cs en la Comunidad Valenciana ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación a su salida de la reunión del comité ejecutivo de Cs en la que presentó su dimisión, pese a que Arrimadas había decidido incluirle en la remodelada cúpula del partido junto con Aguado, Begoña Villacís y Juan Marín.

¿Cantó al PP?

Preguntado sobre si hará como su compañero Fran Hervías y fichará por el PP, Toni Cantó no lo ha confirmado ni desmentido. Simplemente ha dicho que pretende retomar su carrera como actor. “Solo me planteo llamar a mi representante para empezar a trabajar de lo mío“, ha asegurado.

“Obviamente dimito de esta ejecutiva. Ahora me voy a ir a Valencia y entregaré mi acta de diputado”, ha explicado sobre sus planes. Cantó no ha concretado si también dejará el partido por completo. En cambio, ha enviado “un saludo muy afectuoso” a todos los afiliados y cargos que “no merecen tener un gobierno del partido que no asume ninguna responsabilidad”.

Y también ha enviado “un recuerdo” al expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que dimitió cuando el partido perdió más del 80% de sus diputados tras las elecciones generales de noviembre de 2019. “Creo que dio una lección de cómo se comporta un señor que realmente sabe cómo es la política”, ha dicho Cantó.

“Por desgracia, es una lección que muchos de los que están ahí dentro parece que no han tomado nota“.