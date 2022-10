El aviso de Felipe González al Gobierno de Sánchez: el sistema fiscal hay que repasarlo “de arriba a abajo”

Felipe González se ha dado un baño de masas este sábado. El PSOE ha celebrado en Sevilla el 40 aniversario de su victoria en 1982 rodeados de unos 3.700 militantes, pero con la ausencia de los barones socialistas. El único que ha hecho acto de presencia ha sido el líder de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha asistido junto a la mayoría de los ministros de Pedro Sánchez. El expresidente del Gobierno no ha perdido la oportunidad de repasar todos los retos a los que se enfrentó durante su etapa en Moncloa. Pero no todo han sido elogios y triunfos.

Leer más: Sánchez recupera a Almunia para frenar la rebelión de los históricos del PSOE

El dirigente socialista por excelencia ha lanzado un aviso importante al actual Ejecutivo y, en concreto, el mensaje ha ido dirigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: «Hace falta darle un repaso al sistema fiscal de arriba abajo». «Si no- ha agregado- no nos vamos a entender nunca».

Estas han sido sus palabras cuando la fiscalidad se ha convertido en el principal tema de debate en España. “La redistribución del ingreso sigue siendo injusta y genera desigualdad”, por lo que ésta sigue siendo “una tarea pendiente”. Y ha añadido que a «España le vino muy bien la descentralización», pero «que se centrifugue el poder para enfrentarnos unos a otros, eso no nos viene tan bien».

El exsecretario general y expresidente del Gobierno, Felipe González, durante su participación este sábado en Sevilla en un acto para conmemorar el 40 aniversario de la victoria electoral que en 1982 hizo posible el primer gobierno socialista de la democracia. EFE/Julio Muñoz

Y, aunque sin hacer mención expresa, también ha sido crítico con el PP. En una semana de absoluto fracaso entre socialistas y populares para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), González ha cargado contra los de Alberto Nuñez Feijóo porque «cuando no se está de acuerdo con la ley «primero la cumples y después propones que se cambie», ha sentenciado.

«Si a alguien no le gusta una ley tiene derecho a cambiarla, lo que no tiene derecho es a incumplirla»

«Si a alguien no le gusta una ley tiene derecho a cambiarla, lo que no tiene derecho es a incumplirla. Lo contrario no sirve para estabilizar la democracia», ha aclarado.

González lamenta la ausencia de Alfonso Guerra

El aniversario de la mayoría absoluta del PSOE en 1982 se celebra en medio de una polémica que desató hace cuatro días el que fue el vicepresidente de González durante su mandato, Alfonso Guerra. El ex número dos lamentó no haber sido invitado al acto, algo que no se tomaron muy bien en Moncloa. En declaraciones a este periódico, fuentes cercanas a Sánchez aseguraron que «estaban invitados todos los militantes» y agregaron: «Qué vaya quien quiera»

«Trato de encontrar, y lamento no conseguirlo, a aquel personaje que levantaba mi mano en la ventana, Alfonso Guerra»

«Trato de encontrar, y lamento no conseguirlo, a aquel personaje que levantaba mi mano en la ventana, Alfonso Guerra. Y tenderle esta mano», ha lamentado González. Para el exvicepresidente del Gobierno, en un día como hoy es importante «conmemorar y recordar». «Conmemorar es traer a la memoria, y cada uno tiene la suya, y recordar es hacerlo con el corazón», ha añadido.

González rememora la noche electoral de 28O de 1982

González ha rememorado frente a los asistentes la noche electoral del 28 de octubre de 1982. «Estaban todos ilusionados y yo acojonado», ha reconocido. También ha recordado la «terrible pinza» que sufría su partido, «con visita del papa incluida, que fue intermediada por un intento de golpe de estado” y atentados de ETA, uno de ellos el mismo día que se firmaba en Portugal la anexión de España a la Unión Europea.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ex secretario general y expresidente del Gobierno, Felipe González (c), y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona (i). EFE/Julio Muñoz

El socialista también ha mencionado algunos de los logros que se consiguieron durante sus legislaturas, como los viajes del Imserso, la la creación del sistema nacional de salud y la puesta en marcha del sistema de pensiones no contributivas en medio de los debates para establecer el IVA, así como haber abordado el anticlericalismo y la reforma de las Fuerzas Armadas.