El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, explicó este lunes que el Ayuntamiento ya trabaja «para que haya un dispositivo de movilidad» ante las posibles protestas de agricultores en Madrid, que ya se han producido en capitales europeas y en otros lugares de España.

Almeida explicó que estas movilizaciones pueden producir «afecciones importantes» y por tanto se está trabajando en un dispositivo que pueda «paliar» esa situación, y para que se pueda garantizar la «movilidad» en la capital.

En cuanto a la naturaleza de las protestas, aseguró que tras las declaraciones de «determinados personajes de la escena pública francesa, uno entiende el malestar que tienen los agricultores, entiende que no se sientan respaldados por este Gobierno, no se entiende que no de mensajes más contundentes de los que ha dado en este momento».

Finalmente, volvió a señalar al Gobierno central y afirmó que España necesita más «contundencia» en «la defensa de los intereses del campo», por la importancia que tiene en su economía.