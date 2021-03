Ayuso dice ahora que Madrid acatará el cierre de Semana Santa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que acatará las medidas que le exija el Gobierno en Semana Santa porque ella “cumple escrupulosamente las normas establecidas y la ley” aunque haya medidas que “le repugnen” y le parezcan “un abuso de poder”.

Según ha publicado la agencia Europa Press, la líder el PP en la Comunidad de Madrid opina que se deben tomar “medidas intermedias”, que pasan por reforzar los controles en el aeropuerto de Barajas y mantener la región abierta al turismo tanto nacional como internacional, así como también los sectores de la hostelería y restauración.

Por el momento, Madrid sigue siendo una de las tres comunidades autónomas que no han decretado el cierre perimetral, junto con las Islas Baleares y las Islas Canarias, a tan solo un día de que se celebre la reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para debatir las medidas sanitarias especiales que se adoptarán para el día de San José y la Semana Santa.

En este sentido, ya desde la semana pasada la Comisión de Salud Pública anunció que se estudiarían medidas como el confinamiento perimetral y proponer un límite máximo de cuatro personas en las reuniones sociales, además de establecer el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas, entre otras medidas.

Por su parte, Ayuso se posicionó como una de las principales detractoras de adoptar estas medidas, alertando que podrían perjudicar a la economía madrileña y denunciando que se trataba de una serie de medidas equivocadas, pese a que la capital y su área metropolitana son una de las regiones que mayor número de nuevos contagios han tenido a lo largo de la última quincena.

Cataluña se plantea abrir sus fronteras

Por otro lado, la Consellera de Presidencia y Portavoz de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Budó, ha anunciado hoy que desde el Principado se están planteando flexibilizar las restricciones de cara a la Semana Santa y abrir sus fronteras.

El objetivo de relajar las medidas actuales, según Budó, sería permitir que los residentes puedan visitar a familiares y allegados que vivan fuera de la comarca o incluso fuera de Cataluña “siempre que los datos epidemiológicos lo permitan”.

Leer más: La Generalitat estudia dejar salir de Cataluña en Semana Santa para visitas familiares

No obstante, la portavoz ha insistido en que se trata de una iniciativa que aún no ha sido debidamente debatida, por lo que aún no hay nada definitivo sobre esta cuestión.