La Generalitat estudia dejar salir de Cataluña en Semana Santa para visitas familiares

El Govern de la Generalitat se plantea flexibilizar de cara a la Semana Santa el confinamiento comarcal tanto en Cataluña como España con el fin permitir la visita de los residentes del principado a familiares y amigos que vivan fuera.

Según ha explicado en rueda de prensa la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, se trata de una medida que aún no ha sido tomada pero que se discutirá en próximas reuniones.

“Vamos a ver qué medidas podemos tomar, si vamos a poder flexibilizar la movilidad y hasta qué nivel”, ha indicado Budó, quien ha añadido que el Govern debe “contemplar y poner sobre la mesa” la posibilidad de que “en fechas señaladas” quienes tengan a “familiares o allegados” fuera de Cataluña puedan visitarlos.

Cataluña permitirá la movilidad si los datos mejoran

Pese a tratarse de una iniciativa que no ha sido propiamente discutida en ninguna reunión, sino más bien un planteamiento para flexibilizar la movilidad en Cataluña en circunstancias especiales como pueden ser fechas señaladas y festividades, Budó ha insistido en que solo se materializará “si los datos epidemiológicos acompañan”.

Por otra parte, la consellera ha celebrado que “los indicios y los datos evidencian que posiblemente podamos dar pasos hacia adelante”.

Sí ha dejado claro que es un tema que “todavía no se ha abordado y, por tanto, no se puede explicar el contenido de una resolución que todavía no existe”.

Además, Budó también se ha referido al “calendario” sobre las restricciones que estarán en vigor durante la Semana Santa, con el que se darán pautas que afectarán a la hostelería y restauración de Cataluña.

No obstante, ha evitado pronunciarse sobre medidas concretas ya que se trata de algo que “se está acabando de trabajar en el ámbito del Procicat”.

Estabilidad y control sobre la pandemia

Según los datos más actuales, el porcentaje de las pruebas PCR y test de antígenos con resultado positivo se mantiene estable en un 4,63%, una centésima más que ayer.

Por otro lado, las cifras se mantienen aún por debajo del 5%, cifra que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar controlable la pandemia.