Ayuso dispara contra Sánchez en su balance de 2021: “Está alimentando la ruptura de España”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance del año 2021, a quien ha criticado de estar haciendo un “ataque infame a España” y “alimentando la ruptura del país”.

Así lo ha manifestado la dirigente junto al consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz regional, Enrique Ossorio, durante una rueda de prensa en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, donde ha calificado este año como el del “agravio del Gobierno central hacia Madrid”.

🔴 Ha sido un año difícil, pero gracias al esfuerzo de los madrileños hemos salido adelante, con una Administración que gestiona servicios públicos de calidad con respeto al bolsillo del contribuyente.



✅ @IdiazAyuso hace un balance de la actividad del Gobierno regional en 2021. pic.twitter.com/j6DpaMYLOy — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) December 29, 2021

Ayuso ha vuelto a afear a Sánchez que ponga al resto de regiones en contra de la capital y que beneficie sobre todo a las que están gobernadas por el PSOE y por los independentistas. “El PSOE ha decidido llevarnos a una República Federal ahogada por egos de los regionalismos, el separatismo y la división, dando más independencia a País Vasco y a Cataluña y menos autonomía fiscal a Madrid“, ha señalado.

Sin embargo, Isabel Díaz Auso ha asegurado que, por el contrario, Madrid se ha dedicado a pensar en los ciudadanos y en “gestionar los servicios públicos con total respeto al bolsillo del contribuyente”, haciendo referencia a la bajada de impuestos y haciendo hincapié en la libertad abanderada por la Comunidad: “Madrid si no es libre no es Madrid”.

“Lo primero que quiero hacer es agradecer a los madrileños el esfuerzo y la actitud de lucha mostrada contra las dificultades sin permitir que ni el miedo ni el desánimo nos atenazara”, ha expresado la presidenta regional que también ha agradecido a los madrileños el resultado de las elecciones del 4 de mayo. “Desde la política las urnas nos dieron una confianza que nunca terminaremos de agradecer. Estímulo para seguir trabajando”, ha subrayado.

Asimismo, en un año marcado por la pandemia del coronavirus, del paso de la borrasca Filomena así como por la victoria electoral del 4-M, Isabel Díaz Ayuso ha señalado en su balance del año que su ejecutivo ha materializado el 72% de las medidas comprometidas durante su gobierno.

Gestión de la pandemia

“Hemos luchado sin descanso contra el virus, comprometimos para luchar por libertad por encima de todo”, ha señalado Ayuso que también ha destacado la creación de dos hospitales contra la pandemia, un sistema de análisis de las aguas residuales y una estrategia de convivencia con el virus.

También ha destacado el reparto de test de antígenos, y ha situado uno de los grandes aciertos en mantener la libertad y la apertura de locales de ocio, bares y teatros. “Desde que asumimos la gestión de la pandemia, nuestra política de cultura segura es una referencia internacional”, ha asegurado la presidenta.

En cuanto a las macrofiestas, Ayuso ha avanzado que no se va a celebrar ninguna en la Comunidad de Madrid durante estas fiestas, “en algunos casos porque han desistido sus promotores y en otros porque estas fiestas no tenían planes de contingencia covid, así que no se celebrarán”. Sin embargo, la presidenta ha dicho que la celebración de las campanadas, en la Puerta de Sol, “son espacios distintos”, por lo que ha sacado este evento fuera de la ecuación.