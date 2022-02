Ayuso exige no retrasar más “el congreso de marras” del PP de Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha exigido a Génova este martes que se deje de retrasar el “congreso de marras” del PP madrileño, una vez celebradas las elecciones en Castilla y León. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha animado a su partido a pactar con Vox: “Que no importe lo que opone la izquierda de nuestros pactos”.

Así lo ha manifestado en un desayuno informativo celebrado por Nueva Economía Fórum. La presidenta ha subrayado que ella ha estado “siempre donde se me ha pedido”, al tiempo que ha vuelto a reclamar que tenga lugar “pronto” el cónclave del partido en Madrid, aunque no va a presionar.

La presidenta madrileña ha tildado de “congreso de marras” al conflicto con la dirección nacional del PP por la celebración del cónclave autonómico. Génova –que niega que el resultado electoral en Castilla y León haya favorecido a la presidenta madrileña– quiere que este se celebre en julio, pero Ayuso espera que se celebre cuanto antes.

“Mi propuesta no va a ser presionar en nada ni pedir nada, sino dejar a la organización trabajar, seguir adelante, aceptando lo que decidan libremente los afiliados y ponerse a disposición del presidente (Pablo Casado)”, ha espetado, en referencia a la celebración del Congreso Nacional del PP, que se celebrará en julio.

Ayuso pone de relieve el papel de Madrid

“Tan importante es el Gobierno de la nación como el papel que tiene Madrid en España”, ha afirmado la presidenta regional, y ha remarcado que hará “lo imposible por consolidar el proyecto que de izquierda a derecha ha unido a la sociedad madrileña en torno a la libertad, un modelo en el que toda España mira”.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, con Pablo Casado a la cabeza, analiza este martes el resultado de las elecciones de Castilla y León, donde la victoria por la mínima de Alfonso Fernández Mañueco aboca a un pacto con Vox, si el PSOE descarta una abstención.

Ayuso ha dicho que lo que quiere es que “desde aquí, desde Castilla y León y desde el conjunto de España” el PP “tome de manera urgente las riendas”. Y ha resaltado que “los españoles no nos perdonarían estar no centrados en esto y solamente en esto” porque “España no soportaría otro lustro sanchista“.

Ayuso ha celebrado que Castilla y León se haya “blindado frente al proyecto sanchista”, ya que “la factura” de un gobierno de PSOE y de Podemos “sale muy caro”. Por ello, ha pedido un proyecto “basado en la suma de intereses frente a un proyecto totalitario” y que “no importe lo que opine la izquierda frente a nuestros pactos”, ha expresado.