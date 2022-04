Aznar protesta por la entrada de Bildu en la comisión de secretos oficiales

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha criticado este jueves la incorporación de diputados de EH Bildu a la comisión de Secretos Oficiales. En concreto, Aznar ha asegurado esta «radicalmente en contra de que los continuadores de una organización terrorista como ETA» de la comisión.

«Estoy radicalmente en contra, no puede ser, y lo mismo que Lincoln decía abracemos la razón, hoy no se abraza la razón, o no se abraza radicalmente la constitución o las leyes», ha insistido el expresidente del Gobierno durante un encuentro con el expresidente mexicano Felipe Calderón en la Universidad Francisco de Vitoria.

Los independentistas vascos, así como ERC y la CUP, solicitaron formar parte de la comisión para investigar el presunto caso de espionaje político con el software Pegasus que realizó la empresa israelí NSO Group. Se trata de un software y un servicio que solicitan gobiernos, por los que los más de 60 líderes independentistas que se vieron afectados entre los que se encuentran los últimos presidentes de la Generalitat ya han lanzado sus sospechas de una presunta implicación del Gobierno.

Para Aznar, se trata de un error incluirles en la comisión porque supone darles acceso a un órgano que controla a los servicios de inteligencia de la «nación que quieren destruir», y cree que la moderación no es incompatible con posiciones «radicalmente integrales en algo que afecta a la esencia que hace que las sociedades puedan ser libres».

La incorporación de las dos formaciones independentistas a la comisión ha contado con el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos. Al respecto, el recientemente nombrado líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló el pasado martes que «no podemos aceptar que los partidos que combaten la unidad de la nación participen de los secretos del Estado de esta nación».

En esta línea, Feijóo detalló también que bloquearles el acceso a los independentistas sería con la reforma del reglamento planteada por la presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet.