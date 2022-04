Batalla campal en la izquierda ante el 19-J andaluz: ni marca ni candidato

El tradicional votante de izquierdas encontrará el próximo 19J, al menos, tres papeletas en su colegio electoral: la clásica del PSOE, con Juan Espadas a la cabeza; una bajo el nombre de Por Andalucía, que unirá, si es que llegan a tiempo, los intereses de IU, Podemos, Más País, Equo y otras formaciones andalucistas; y por último la papeleta de Adelante Andalucía, que encabezará la gaditana Teresa Rodríguez, ex líder de la confluencia de izquierdas que unió en su día al primer Podemos con Izquierda Unida. En las elecciones de 2018, esta última marca logró un total de 17 diputados y un 16,9% de los votos.

Ningún sondeo da un resultado similar para estas formaciones, ni por separado ni uniéndose. Según todos los barómetros publicados hasta la fecha, la falta de entendimiento de esta izquierda aboca a día de hoy a que la suma con los diputados socialistas sea insuficiente para lograr una mayoría que desbanque de San Telmo, sede de la presidencia del Gobierno andaluz, a Juanma Moreno.

Cabe recordar que el proyecto político de Yolanda Díaz no se presenta como tal en estas elecciones si bien, por adscripción, el suyo sería el espacio que representa la coalición Por Andalucía, cuyo nacimiento está siendo tan traumático a nivel autonómico como lo está siendo a nivel nacional para la vicepresidenta morada. La marca, sin embargo, no está ratificada al 100% por los distintos participantes en las conversaciones que desde hace meses se mantienen con el objetivo de dar forma a una candidatura atascada, como es habitual en este ámbito político, en múltiples particularidades orgánicas. Un jalonado en este tiempo por numerosas filtraciones, desmentidos y mensajes cruzados entre las distintas facciones.

Las diatribas de estos partidos son complejas de seguir pero, en la semana en la que Juanma Moreno ha llamado a las urnas y ha firmado el decreto para la disolución del Parlamento, la fotografía es la de una izquierda a la izquierda del PSOE en Andalucía empeñada en apurar al máximo los plazos que marca la ley para presentar al candidato que lidere esta coalición de partidos. Tras el nombre y el candidato, queda por conocerse el resultado de la conformación de las listas, un proceso que aunque es común en todas las formaciones políticas en este caso particular es especialmente delicado y espinoso pues confluyen numerosos intereses y equilibrios territoriales.

Por ahora y tan sólo recientemente, lo único que tienen más allanado es el nombre con el que concurrirán el próximo 19J: Por Andalucía. Según marca la ley electoral, habiéndose publicado el anuncio de la convocatoria electoral por parte del presidente del Gobierno el pasado martes, el plazo legal para que las distintas formaciones presenten la candidatura -la marca con la que concurren- en el Ministerio del Interior es el 5 de mayo mientras el 16 de mayo la fecha tope para presentar las listas.

Con todo, hay dos nombres encima de la mesa para encabezar esta candidatura, los dos gaditanos, Inmaculada Nieto y Juan Antonio Delgado. La primera es parlamentaria por la provincia de Cádiz en la cámara andaluza de Izquierda Unida, diputada de oratoria brillante que ha destacado a lo largo de la legislatura por un estilo de oposición de peso y sin estridencias en su labor de fiscalización de la gestión del Gobierno.

El tercer nombre propio, como cabeza visible de Más País en Andalucía, es el de Esperanza Gómez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, que ya fue diputada por Unidas Podemos en la anterior legislatura y llegó a ser senadora por designación autonómica por esta formación. Cuando Íñigo Errejón empezó a darle forma a su proyecto político, y sobre todo después de los buenos resultados obtenidos en las elecciones de Madrid, Gómez ha venido trabajando por visibilizar el discurso político de una formación “que pretende demostrar que hay que poner a Andalucía en el centro por encima, incluso, de las siglas, sabiendo que nuestro espacio se enmarca en políticas verdes, sociales y de radicalidad democrática”.

Por su parte, al ser preguntada este miércoles al respecto en rueda de prensa, Inmaculada Nieto ha asegurado que para ella “sería un honor” encabezar esta candidatura si así lo quisieran sus compañeros. Según los estatutos de Izquierda Unida, no podría repetir como parlamentaria al haber sido ya diputada a lo largo de tres legislaturas. Sólo podría seguir en el cámara andaluza, ha explicado a los medios, si fuera elegida como cabeza visible de la candidatura por sus compañeros.

El otro candidato en liza, Delgado, es diputado por Cádiz de Unidas Podemos en el Congreso, guardia civil de carrera y durante años portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y figura política respaldada por la secretaria general de Podemos, la ministra Ione Belarra, para encabezar este frente amplio de izquierdas, por seguir la terminología propia de este ámbito político.

Teresa Rodríguez. EFE/Pepe Torres

El pasado lunes, Belarra protagonizó en Sevilla un acto que contó con la presencia de rostros habituales de la izquierda como Pilar Távora, la activista del colectivo trans Marc Cambrollé o el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo. El acto vino a ser la escenificación del apoyo del sector morado a que Delgado encabece esta candidatura. “Es un servidor público y no un lacayo de los ricos”, le definió Belarra en un acto que no contó con presencia alguna de los diputados de Izquierda Unida y que fue recibido en estas filas con cierto malestar. Belarra sugirió que el candidato de la coalición debiera ser de Podemos puestos que “es la fuerza mayoritaria”. Sin embargo, a día de hoy, en el Parlamento de Andalucía no hay un solo candidato que concurre bajo la etiqueta de Podemos, ya que los podemos de primer cuño son en la actualidad diputados de la corriente Anticapitalistas de Teresa Rodríguez.

Por último, la de Rodríguez será la otra lista que encontrarán los simpatizantes de izquierdas en el colegio electoral bajo el nombre de Adelante Andalucía. Cabe recordar que la diputada gaditana fue expulsada en noviembre de 2020 del grupo parlamentario por el que concurrió y actualmente pertenece al grupo de No Adscritos. Para el 19J, Rodríguez se queda con la marca original que unió en las elecciones de 2018 a Podemos y a Izquierda Unida, aunque está por ver que la coalición que surja de la actual unión de izquierda no litigue por el nombre en los tribunales.

La atomización de las izquierdas no suma escaños

Según la última encuesta trimestral del Centro de Estudios Andaluces, el llamado CIS andaluz pues se trata de un organismo que depende de la Consejería de Presidencia que dirige Elías Bendodo, mano derecha de Juanma Moreno y flamante número 3 en el organigrama de Génova, Unidas Podemos –o como se llame finalmente la coalición- se quedaría con un 9,1% de los votos y lograría 10 escaños. Por su parte, el Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez logaría aunar un 2,8% de los votos y su entrada en la cámara no estaría asegurada, pues los sondeos le dan entre 0 y 1 escaño.

En cualquier caso, sea quien sea quien encabece la lista, lo que se da por seguro es que muchos de los actuales diputados adscritos a Unidas Podemos en el Parlamento andaluz no repetirán en la próxima legislatura –este miércoles se han sucedido las despedidas de algunos de estos parlamentarios con el personal de la cámara autonómica- pues a partir de ahora, y hasta el 16 como plazo máximo, toca la tarea de tejer los equilibrios en el territorio y entre las distintas fuerzas.

Una tarea en la que se ha puesto de perfil la vicepresidenta y líder de izquierdas Yolanda Díaz. En su única visita a Andalucía, a principios del pasado mes de marzo, la titular de la cartera de Empleo ya anunció que su proyecto político –“un frente amplio de izquierdas”, según su definición- no llegaría a tiempo para las elecciones andaluzas. Entonces ni siquiera estaban convocados estos comicios. Ahora, con las urnas a la vista en apenas dos meses, Inmaculada Nieto aseguró que Díaz participará en la campaña en los próximos días y que estaba al tanto de los pasos que se estaban dando en Andalucía al respecto de la creación del espacio de izquierdas. Un espacio común en el que, pese a la coincidencia en intereses, pesan, a la vista de los hechos, más los asuntos particulares que los programáticos.