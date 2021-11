Bolaños insiste en retorcer la Ley de Memoria Democrática pese a las dudas legales

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 incluyen una novedad desde que se aprobó la Constitución en 1978: una enmienda presentada por PSOE y Unidas Podemos para burlar la Ley de Amnistía de 1977 y que puedan juzgarse los crímenes del franquismo. ERC exigía la derogación de esta norma y, a través de esta fórmula, el Gobierno intenta hacer un guiño a sus socios -Esquerra y también PNV- para lograr una mayoría en la ley de Memoria Democrática, una de las medidas estrellas de la legislatura que, de momento, no tiene suficientes apoyos.

Sin embargo, esta enmienda presentada este miércoles por los partidos del Ejecutivo tiene trampa. Apenas tendrá efectos prácticos. El propio titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado este miércoles en Onda Cero que el sentido de esta fórmula es “poner en valor la Ley de Amnistía y los tratados internacionales”, pero que en ningún caso supone la derogación de la norma de 1977. Al contrario.

Por lo tanto, si llega a entrar en vigor la Ley de Memoria Democrática en la que trabaja el Gobierno no cambiará nada. “La situación jurídica será la misma que tenemos desde 2002″, ha señalado Bolaños. Fue en ese año cuando España ratificó el Estatuto de Roma y lo incorporó al Código Penal en el 2003. “Desde ese momento ya se aplica la Ley de Amnistía y se aplican los tratados internacionales en España. La enmienda lo que hace es poner en valor estas dos circunstancias”, ha indicado.

Félix Bolaños. EFE/Zipi

El ministro es consciente de que la enmienda tendrá poco peso ya que prácticamente no queda vivo ningún responsable de los crímenes franquistas y, además, la Constitución mantiene que las leyes penales no puedes ser retroactivas. Fuentes jurídicas consultadas por Economía Digital aseguran que, según el Tribunal Supremo, “no es posible aplicar retroactivamente el derecho penal internacional que tipifica los delitos contra la humanidad, ya que estas normas no estaban vigentes cuando se cometieron esos crímenes”.

Por otro lado, Bolaños ha calificado de “anomalía” que en España no exista una Ley de Memoria al contrario que otros países que también han sufrido dictaduras y sí la tienen. “La ley que estamos tramitando llega muy tarde, quién es el Estado para decirle a alguien que no puede recuperar los restos de sus seres queridos”, ha afirmado al mismo tiempo en el que ha insistido que se debe avanzar en la línea del consenso internacional.

Rufián: “El Gobierno está vendiendo triunfalismo”

Para el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el Ejecutivo está “vendiendo un triunfalismo en algo que es absurdo”, ha lamentado este jueves en Cadena Ser. El dirigente catalán ha pedido al Ejecutivo que “no mienta” ni abra “falsas expectativas” en torno a la Ley de Memoria Democrática. En su opinión, se trata de un tema “muy serio”, por lo que su negociación se hará de forma independiente a la aprobación de las cuentas.

Además, Rufián ha criticado que el Ejecutivo no ha respondido a las enmiendas presentadas por su partido y que “cada vez que han hablado de la necesidad de derogar los artículos de la Ley de Amnistía que exonera a las autoridades públicas, la respuesta es silencio o decir que no es posible”, ha concluido.