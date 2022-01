Bruselas asegura que la carne española tiene la misma calidad que la del resto de la UE

El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha asegurado que la carne española no es de menor calidad que la del resto de la Unión Europea. El dirigente ha realizado estas declaraciones en una entrevista a Efe en plena polémica por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas, de las que no ha querido realizar valoraciones. No obstante, ha reconocido que existe un “problema” con el desarrollo de esas explotaciones y ha precisado que Bruselas quiere promover las de pequeñas dimensiones.

Según el comisario, “no hay razón para decir que la comida española, la carne española, es de menor calidad que otras en la Unión Europea”. “Pero, por supuesto, tenemos el problema con el desarrollo de la agricultura a gran escala, especialmente, en algunos sectores de la producción animal, como la carne de cerdo, las aves de corral y las gallinas ponedoras”, ha constatado.

Wojciechowski ha admitido que en Europa “se necesitan todos los tipos de agricultura”, pero agrega que ahora “uno de los objetivos más importantes de la Política Agrícola Común (PAC) es apoyar las pequeñas y medianas explotaciones”. “Esa es nuestra prioridad, y también en la producción animal. Sé que en España hay una buena legislación nacional que apoya la agricultura a pequeña escala, en especial, en la producción animal”, ha apuntado.

La UE apuesta por las granjas más pequeñas

Asimismo, se ha mostrado convencido de que la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023, “fortalecerá la agricultura europea y también la española, en primer lugar, prestando más atención a los pequeños agricultores”. “No habrá seguridad alimentaria si permitimos eliminar a los pequeños agricultores del sistema de agricultura en la Unión Europea. No. Deberíamos detener este proceso y dar a los pequeños agricultores la posibilidad de continuar sus cultivos y crías”, ha aseverado.

“La buena proporción entre el terreno agrícola y el número de animales. Esa es la cuestión de la cadena de suministro corta”

También ha indica que en las granjas más pequeñas “es más fácil asegurar buenos estándares de bienestar animal” y “lograr la sostenibilidad de la producción”. “La buena proporción entre el terreno agrícola y el número de animales. Esa es la cuestión de la cadena de suministro corta. Necesitamos reducir la distancia de la granja a la mesa. Esa es una de las prioridades de la Unión Europea, de la Comisión Europea, reducir esta larga distancia de la granja a la mesa. En la agricultura a pequeña escala, esto es más fácil”, ha explicado