Cargos territoriales del PP se plantean fórmulas para reemplazar a Casado

Dirigentes territoriales del PP, consultados por Europa Press, han alertado del desapego de las bases del partido con la cúpula del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y empiezan a plantearse fórmulas para reemplazarlo del cargo.

Después del encontronazo entre Casado y Ayuso, la fuerte división interna ha obligado la intervención de los barones autonómicos para intentar reconducir el partido. Todas las miradas están puestas en el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que cada vez son más las voces que exigen al presidente gallego que lidere la convocatoria interna en el partido de un Congreso fundacional para buscar un nuevo liderazgo. Según las fuentes consultadas por este medio, el expresidente, Mariano Rajoy y varios exministros de su gobierno, habrían pedido a Feijóo que cogiera las riendas del partido.

Los barones del PP ya han pedido a Casado una solución inminente, ya que esta situación está provocando graves consecuencias para el partido. Una de ellas, que el PP podría ser superado por Vox, según las encuestas publicadas este fin de semana por medios como Ok Diario y El Español.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, los barones del PP han mantenido una línea de comunicación abierta estos últimos días, tras la guerra que se ha desatado entre Casado y Ayuso por un supuesto espionaje a la presidenta madrileña por parte de su partido. «Ya no es un conflicto de poder. Es un divorcio traumático con las bases que, sencillamente detestan a Casado y García Egea», ha asegurado un presidente regional a la agencia. En estas misma línea, otro cargo regional ha admitido que el liderazgo de Casado está «tocado» y que están buscando soluciones. «Mis presidentes provinciales y de otras comunidades ya me han leído los Estatutos», ha señalado para explicar que no descartan la posibilidad de buscar mayorías necesarias para exclama, para «pedir una Junta Directiva o imponer acuerdos».



Congreso extraordinario

Ante la profunda crisis que atraviesa el PP, cada vez son más los que consideran que la solución para acabar con el daño de la crisis que está sufriendo el partido sería celebrar un congreso extraordinario, para poder dar una imagen de renovación y unidad. «Varios presidentes provinciales de mi región y de otras ya me han leído los Estatutos», ha confesado un dirigente regional a Europa Press.

Los barones del Partido Popular, ya han solicitado la convocatoria de un congreso extraordinario para poder menguar la guerra interna entre Casado y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, su celebración exige una mayoría de los tercios de la Junta Directiva Nacional (máximo órgano del partido entre congresos) y, según los Estatutos del PP, habría que esperar un mes desde su convocatoria hasta su celebración.

Por su parte, Feijóo, ya dejó caer la posibilidad de advertir a Casado sobre la celebración de un congreso extraordinario si no solucionaba el problema interno del partido. Asimismo, alertó este viernes que no se podría llegar al congreso ordinario, programado para junio, si esta herida sigue abierta.

Por el momento, Casado ha convocado para este lunes a las 11.00 horas al comité de dirección del PP, tras la manifestación celebrada este domingo por miles de simpatizantes de Ayuso frente a las puertas de Génova, gritando «Ayuso sí, Casado no» y pidiendo la dimisión de Casado y del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.