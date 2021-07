Casi un 30% de españoles no viajará este verano por causas económicas o miedo a la Covid-19

Este verano, con el arraigo de la variante Delta, el aumento exponencial de los contagios por Covid-19, las restricciones con motivo de la pandemia, la presión hopitalaria registrada en las últimas semanas o la crisis económica que atraviesa España; casi un 30% de la población no planea realizar ningún viaje vacacional durante estos meses.

Así lo ha notificado el informe que ha presentado este viernes el Observatorio Nacional de Turismo Emisor (ObservaTUR), el cual ha concluido que, en cambio, un 70% de los españoles sí que viajarán igual o más que antes de la irrupción del coronavirus el pasado marzo de 2020, de los cuales, un 32 % ya las están disfrutando de las vacaciones durante este mes de julio.

Y es que, a pesar de estos desafíos mencionados que están afectando a la población española actualmente, la pandemia de la Covid-19 y las duras restricciones que han afectado a la movilidad, ha provocado que muchos de ellos recuperen el deseo por viajar y vivir nuevas experiencias.

No obstante, entre las personas que forman parte de ese 29% que no realizarán ningún viaje este verano, el 28 %, es decir, la mayoría, esgrimía la crisis económica que sufre actualmente España como la principal causa para tomar la decisión de no desplazarze de vacaciones en estos meses de calor.

Además, aunque el temor a la pandemia se convirtió en la principal razón para no viajar en el verano de 2020, este verano continúa muy presente entre los españoles. Según el informade ObservaTUR, casi un 25 % asegura que su decisión de no viajar se debe en gran parte a la crisis sanitaria, ya sea por miedo a un rebrote fuera de casa (14 %) o a contagiarse del virus (10 %).

Cabe recalcar que, en España, a medida que incrementa la edad en la población, gana peso la falta de atractivo de unas vacaciones con medidas sanitarias. De esta manera, se notifica que el temor a la pandemia oscila entre el 30 % para los más jóvenes y el 21 % para los que tienen entre 55 y 64 años.

Golpe al turismo español

La quinta ola de coronavirus amenaza al turismo. Con la propagación de la variante delta al alza y los contagios disparados entre los jóvenes, Francia ha desaconsejado a sus ciudadanos que viajen a España y Portugal durante sus vacaciones, dos de sus principales destinos turísticos.

Asimismo, Alemania declaró hace dos semanas a toda España zona de riesgo. Y es que España es uno de los países más atractivos para turistas alemanes y franceses en verano y, ya sea por clima o por proximidad geográfica, dos de las comunidades más visitadas, Cataluña y Baleares, son de las que están atravesando un peor momento en lo que a situación epidemiológica se refiere.