Cataluña lleva tres años escondiendo información sobre su gestión sanitaria

La Generalitat presume de ser una administración transparente, aunque del dicho al hecho hay un trecho. Una carencia que se puede ver en Salut, concretamente, en la Central de Resultados, el instrumento que “mide, evalúa y difunde” la asistencia sanitaria. En Cataluña, la última vez que se dieron datos fue hace tres años.

Los informes llevan paralizados desde 2018 en el caso de los informes que abordan todo lo relativo al ámbito hospitalario, la atención primaria o las emergencias médicas, aunque hay informes con un retraso todavía más elevado. En el caso de los relativos a la salud mental o al ámbito sociosanitario, entre otros, no se actualizan desde 2017, cuando Toni Comín era conseller.

La Central de Resultados ofrece una información muy valiosa sobre el sistema sanitario. Esta herramienta sirve para ofrecer la recopilación de datos pormenorizados, que permite un análisis exhaustivo recursos, tipo de intervenciones sanitarias, número de pacientes o frecuencia de afecciones de toda la red pública de la sanidad catalana.

Falta de transparencia de los datos facilitados

La ex-diputada de Cs y psiquiatra en ejercicio Blanca Navarro estuvo muy al caso en el Parlament durante la pasada legislatura. Pese a los intentos de su grupo parlamentario para que se actualizaran estos datos, la realidad es que siguen congelados entre los años 17 y 18. Critica también que la central de balances, donde aparece la parte económica, sea tan general e inespecífica.

La sanitaria y antigua parlamentaria ha explicado a Economía Digital que los datos de la central de balances “es como buscar una calle de Nueva York en un mapamundi”: “Si se ofrecieran los datos más al detalle y estuvieran los datos de la central de resultados, se podría ver con exactitud el coste de la gestión y la asistencia hospitalaria”.

“Imaginémonos que yo tengo un hijo que necesita atención de salud mental, y en el de Granollers me dicen que no me dan hora hasta dentro de dos meses, pero luego resulta que otra persona con el mismo problema en Reus lo tiene todo más rápido, pues la central de resultados me permite ver los recursos sanitarios y el número de pacientes en uno y otro”, ha explicado Navarro.

“Apagón generalizado de todos los datos”

La polémica ha vuelto al Parlament en la última comisión de Salut. La diputada de Cs, Anna Grau, ha criticado el “apagón generalizado de todos los datos”, que ha denunciado su paso a la “clandestinidad”, pese a los reiterados intentos de su partido para que estos datos volvieran a actualizarse.

La diputada naranja ha incluso asegurado que el Parlament llegó a votar a favor de que se había dado cumplimiento a la exigencia de actualizar los datos, pese a ser algo falso. “Volveremos a pedir todas la peticiones de incumplimiento y que decayeron o fueron sistemáticamente ignoradas”.

Josep Maria Argimon se ha comprometido a poner en marcha la Central de Resultados otra vez: “La pusimos en marcha en la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias en Cataluña (AQUAS) y lo volveremos a hacer: evolucionada y con más caña”. Además, ha recordado que su consejería fue la primera en “dar cuantos muertos había en un hospital”.