Cataluña supera el pico de muertes de la segunda ola: 529 fallecidos en una semana

Algunos indicadores epidemiológicos muestran como la expansión del coronavirus en Cataluña ha frenado. La velocidad de contagio se mantiene por debajo de 1, en 0,94, lo que indica que la pandemia va en retroceso. Sin embargo, la presión hospitalaria no frena y los peores datos se han trasladado a las funerarias: la región ha registrado 529 muertos en la última semana -75 de media al día-, superando así el pico de la segunda ola que se produjo del 3 al 9 de noviembre, con 508 fallecidos.

Desde marzo, Cataluña suma ya 18.837 defunciones, 115 de ellas se han producido en las últimas 24 horas. Según los datos actualizados este martes por el Departamento de Salud, este lunes se contabilizaron 3.678 nuevos contagios, una cifra que, al menos, está por debajo de los 4.000 que se produjeron diariamente la semana pasada.

Mientras tanto, los nuevos ingresos hospitalarios, que ya han rebasado la barrera de los 3.000, se han ralentizado. Este martes los pacientes ingresados con covid suman un total de 3,009 -nueve más que este lunes-, de los que 691 se encuentras graves en la UCI, una cifra que no se alcanzaba desde la primera ola en abril.

El dato positivo es el del riesgo de rebrote, que mide el crecimiento potencial de la pandemia. Este martes se ha situado en los 589 puntos, tres menos que en la jornada anterior. Por otro lado, la incidencia acumulada también baja a 655 contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, doce menos que este lunes.

También mejora la tasa de positividad de las pruebas de coronavirus, que se reduce hasta un 6,94%, una décima menos que en la víspera. No obstante, todavía está lejos del 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar que la crisis sanitaria está bajo control.

Cataluña frena la campaña de vacunación

Vacunación contra el coronavirus al personal sanitario del Hospital de Sant Pau (Barcelona), el 4 de enero de 2021 | EFE/QG/Archivo

Cataluña no podrá vacunar esta semana a personas que esperan la primera dosis. El retraso que se produjo la semana pasada en la entrega de vacunas de Pfizer por problemas de producción ha provocado que a la región lleguen 2.000 sueros menos, por lo que todos los que lleguen tendrán que destinarse en los próximos días a suministrar segundas dosis.

En principio, cada semana debían llegar casi 60.000 vacunas a Cataluña. Y, como a principios de mes la Agencia Europea del Medicamento permitió extraer seis dosis de un vial en vez de cinco, esto permitía aumentar el suministro y acelerar la inmunización.

Pero ya la semana pasada, a pesar de contar con una dosis extra por vial, la mayoría de las vacunas sirvieron para asegurar el segundo pinchazo a quienes se vacunaron hace tres semanas y para inyectar el primero a una pequeña parte de la población. Esta semana ni eso.

Como mucho, “se intentará repescar y aplicar la primera dosis a trabajadores que en la primera batida no pudieron o no quisieron vacunarse, pero no dará para más”, aseguró este lunes la consellera de Salud, Alba Vergés.

Cataluña nota los efectos de las semanas de restricciones

Imagen del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona tras la aprobación del nuevo plan de medidas contra el coronavirus de la Generalitat de Cataluña. EFE/Marta Pérez

Esta mejora se debe al efecto del plan de restricciones que ha activado la Generalitat de Cataluña y que se prolongará, por lo menos, hasta el próximo 7 de febrero. El cierre perimetral de los municipios, la suspensión de la actividad no esencial los fines de semana o las franjas horarias para bares y restaurantes son algunas de las medidas más contundentes.