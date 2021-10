El CGPJ alerta: en diciembre habrá 57 nombramientos pendientes

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado este miércoles de que la crisis que está sufriendo el órgano de gobierno de los jueces al no poder llevar a cabo nuevos nombramientos debido a la situación de bloqueo institucional y que los 48 nombramientos que ya hay pendientes podrían aumentar a los 57 de cara al próximo mes de diciembre.

En el CGPJ faltan jueces, y es que la institución, al permanecer en funciones desde hace más de tres años, no ha podido renovar parte de sus cargos en todo este tiempo. Se trata de una situación que no se prevé que mejore por el momento ya que en el gran pacto firmado entre PP y PSOE para desbloquear los nombramientos de varias instituciones, no estaba incluido el CGPJ.

En este sentido, el órgano advierte que por el momento ya hay hasta 48 nombramientos pendientes que deben llevarse a cabo, una cifra que aumentará previsiblemente con el tiempo. De hecho, los magistrados advierten que en apenas 2 meses se pasará de los 48 nombramientos pendientes a los 57.

De estas 48 vacantes por cubrir, explican, 42 corresponden a la jurisdicción ordinaria y 6 a la militar.

Los magistrados han pedido de nuevo que el principal partido del gobierno y la principal formación de la oposición solucionen cuanto antes la situación de bloqueo y advierten que, de no hacerlo, la situación se hará “insostenible”. Debido al elevado número de vacantes por cubrir, calculan, se dictarán “aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas”.

Además, la situación implicaría un “alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo” y retrasos considerables en “las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año”, advierten.

Desde el CGPJ explican que en el Tribunal Supremo hay hasta 11 vacantes por cubrir, de las que seis son por jubilaciones, tres por fallecimientos, una por excedencia y la última por la salida de una magistrada del Alto Tribunal.

Por otra parte, los Tribunales Superiores de Justicia registran un total de 18 vacantes todavía por cubrir, una situación que se repite con las distintas Audiencias Provinciales y la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central. En este último caso, el propio el CGPJ ha acordado asumir con carácter extraordinario las competencias de la jurisdicción militar ante la “imposibilidad de nombrar un nuevo titular” después de que el auditor presidente, Carlos Melón Muñoz, pasase a la reserva.