El presidente del CGPJ amenaza con renunciar si fracasan las negociaciones entre PSOE y PP

Las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial no solo tienen la presión de la Unión Europea de acordar posiciones en las próximas semanas, sino también de los mismos miembros del cuerpo, que tienen sus mandatos caducados.

Ese es el sentir que ha reflejado su presidente en funciones Vicente Guilarte, quien dijo que está a la espera que se llegue a un acuerdo. “Y si no se produce, hay personas más cualificadas que yo para ocupar con este carácter accidental la presidencia”, ha advertido en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa.

Leer más: Sin acuerdos en la segunda reunión entre Bolaños y González Pons para desbloquear el CGPJ

De hecho, Guilarte ha reconocido “A mí estoy seguro que si hubiera que votar no me elegirían”, pero ha recordado “ser el más viejo es lo que me ha llevado aquí y lo que ha propiciado que aceptara un cargo que espero no dure ya mucho tiempo”.

Incluso, durante la entrega de despachos a los nuevos jueces, anunció que esa sería su «única y última intervención en estos actos» y dijo que se estaba «despidiendo», informa Europa Press.

El magistrado dijo que confía que habrá “un desenlace feliz” para las negociaciones, pero dijo que sería peligroso que los cargos fueran asignados por la filiación política: para Guilarte, no es recomendado que en «un momento de bipolarización política como el que estamos viviendo», surgieran «diez militantes y otros diez militantes» de las negociaciones que «empezaran a intercambiarse lo que se dice que es el intercambio de cromos que nombran 100 puestos vacantes sin más criterio que el político». «Yo creo que eso sería gravísimo», ha precisado.

Rechazo al supuesto ‘lawfare’

Guilarte ha criticado el intento de cambiar el relato por parte de algunos representantes políticos en el marco de las causas del «procés», y ha advertido: «No se nos puede convertir en los malos del sistema».

Guilarte se ha mostrado de nuevo rotundo frente al «relato» que precedió la propuesta de ley de amnistía, principalmente en alusión a las referencias al «lawfare» (judicialización de la política) desde partidos independentistas catalanes y presente en el acuerdo de investidura entre Junts y el PSOE.

Algo «inadmisible», ha subrayado Guilarte, cuando «no hay la más mínima duda» de que los jueces actuaron «correctamente» en el marco de las causas sobre el procés, informa EFE.

El debate por la amnistía

Guilarte no ha querido pronunciarse sobre la amnistía en sí, aunque ha recordado que «ahí está el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y luego las urnas», pero sí que se ha mostrado «enormemente crítico» con que se «cambie el relato».

«Siempre hemos actuado de acuerdo a la legalidad; no nos cambien el relato», ha aseverado, y ha dejado claro que «no puede aceptarse que se produzca una deslegitimación del Poder Judicial», ha indicado.