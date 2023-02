El CIS de Tezanos ignora la crisis en la coalición y vuelve a impulsar a Sánchez

Pedro Sánchez se mantiene intacto. Ni la crisis institucional de principio de año ni la actual disputa con su socio de Gobierno por el fiasco de la ley del Solo sí es sí le pasa factura en las encuestas. O al menos en una, en la del Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige el socialista Félix Tezanos. El organismo público apunta en su barómetro de febrero que, si ahora se celebraran elecciones, el PSOE las ganaría con el 32,1% de los votos, dos puntos más que en enero. El PP, que le va pisando los talones, lograría el 29,8%, 1,3 puntos más. Pero la ventaja de los socialistas se ensancha en 2,3 puntos.

Sin embargo, para su socio de Gobierno sí que hay consecuencias. Podemos, con la ministra de Igualdad, Irene Montero, al frente, ha protagonizado la polémica por la reducción de condena de unos 480 condenados por delitos sexuales. Mientras que en el sondeo de enero los morados se alzaron y crecieron casi dos puntos, en el de febrero, elaborado entre los días 1 y 11 del mes, en plena discusión en el seno del Ejecutivo de coalición, los pierden: el CIS hunde al partido de Ione Belarra del 14,2% en intención de voto hasta el 12,7%. Aún así, Podemos todavía se sitúa por delante de Vox, que se mantiene en el 10%.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE/Javier Lizón

Los votantes de la izquierda aplauden así la decisión de los de Pedro Sánchez de presentar en solitario una propuesta de reforma de esta controvertida norma y no hay castigo, siempre según Tezanos.

El PP supera al PSOE sin la ‘cocina’ del CIS

Y el PP, a diferencia del resto de encuestas que sitúan a Feijóo con un pie en Moncloa, no consigue revertir la tendencia. Solo en una ocasión ha superado al PSOE. Fue el pasado mes de julio cuando el expresidente de la Xunta de Galicia alcanzó su mayor auge, pero desde entonces no ha vuelvo a haber sorpasso. No obstante, cabe destacar que, por segundo mes consecutivo, el PP sigue por delante del PSOE en voto directo, sin la llamada cocina del CIS, con el 22,7% frente al 22,1% del PSOE.

Ciudadanos ya casi está fuera del Congreso. Los de Inés Arrimadas, que en las últimas semanas han intentado hacer un lavado de imagen y han celebrado primarias para salvar la permanencia en la Cámara Baja, caen del 2,9% al 2,0 por ciento del barómetro de febrero. Respecto al resto de fuerzas, en la sexta posición se mantiene ERC, con un 2% de los votos, seguido de Bildu y Junts, ambos con el 1,1%.

Le siguen PNV -0,8-, Más País -0,7-, BNG y Compromís, ambos con el 0,6%, y NA+ y la CUP, los dos con el 0,5%. CCa-NC obtendría el 0,4 por ciento, y el PRC y Teruel Existe, ambos con el 0,1 por ciento, cerrarían la estimación de voto