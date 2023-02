Tezanos (CIS) ‘olvida’ preguntar por la ley del Sólo sí es sí en una encuesta sobre violencia sexual

En plena polémica por la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por el socialista Félix Tezanos, ha publicado una encuesta sobre violencia sexual contra las mujeres en la que ha olvidado preguntar a los ciudadanos por los efectos indeseados que ha provocado, rebajando las penas a condenados por delitos sexuales.

Las consecuencias de la ley impulsada por el Ministerio del PSOE han sido obviadas por el CIS, en una encuesta crucial que pregunta a los ciudadanos sobre las causas de las agresiones sexuales, los lugares más comunes donde se producen estas agresiones, los motivos que puede haber tras estos y las razones por las cuales las víctimas deciden no denunciar, entre otras.

La encuesta de Tezanos, realizada entre los días 20 y 25 de enero, tres meses después de la entrada en vigor de la ley, no incluye las referencias a ese cambio legal que modificó los tipos penales y puso el eje central en el consentimiento de las mujeres. No obstante, hay que tener tener en cuenta que las preguntas sobre la reforma que el PSOE ha presentado unilateralmente este lunes en el Congreso, no podían estar incluida, ya que se ha registrado casi dos semanas después de las entrevistas realizadas por el CIS.

La ministra de Igualdad, Irene Montero. EFE/ Sergio Perez

En la encuesta publicada este miércoles por el CIS, el 59,6% de los ciudadanos se ha mostrado convencido de que las mujeres víctimas de una agresión sexual denuncian en pocas ocasiones este tipo de delicto, siendo el motivo principal el «miedo al agresor».

La mayoría de los preguntados, se han mostrado estrictos con el castigo que deben comportar las diferentes actuaciones de acoso o agresión a las víctimas. Un 76% considera que obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales es debe ser «castigado por ley». De igual forma, un 69% considera que debe aplicarse lo mismo cuando besan a una mujer en contra de su voluntad. Este porcentaje sube al 88% cuando se trata de tocamiento indeseados.

Choque entre PSOE y Unidas Podemos

Durante los últimos meses, la ley del Sólo sí es sí, como se conoce popularmente a la Ley de Garantía de Libertad Sexual, ha creado un choque entre PSOE y Unidas Podemos por sus discrepancias en su reforma. Sin embargo, en negociación desde el mes de diciembre, con los ministerios de Justicia (PSOE) e Igualdad (Unidas Podemos) enfrentados, y más de una decena de borradores intercambiados, no ha sido posible llegar a un acuerdo.

Tras la polémica generada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido cortar el aluvión de rebajas cuanto antes y, tras lanzar un ultimátum a Irene Montero, su partido ha presentado una proposición de ley en el Congreso.