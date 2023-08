Los gestores denuncian que “es imposible” conseguir una cita previa en la Seguridad Social

Horas y horas intentando conseguir un turno por internet, y siempre con el mismo resultado negativo: conseguir una cita previa en muchos organismos públicos es una tarea “imposible”, como han afirmado los gestores administrativos de Madrid.

Así se revela en un informe del Observatorio de la Gestión Pública que emitió el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, que denuncia que no hay forma de conseguir un turno en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para realizar alguna gestión, como pueden ser trámites relativos a la obtención de la jubilación, solicitar una subvención o gestionar las pensiones.

Siempre el mismo mensaje

Los gestores se encuentran con un muro de silencio informático cuando buscan agilizar sus trámites, donde en las pantallas siempre dan el mismo mensaje: “No existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado”.

Y como para darle una vana esperanza, desde el ministerio instan al profesional a volver a intentarlo “por el resto de las opciones de búsqueda de cita”.

Conseguir una cita previa ante la Seguridad Social puede ser una misión imposible. Foto Freepik

Los peores organismos para pedir cita previa

Los miembros del Observatorio se tomaron el tiempo para comprobar cómo funciona el servicio de cita previa en la web del Instituto Nacional de Seguridad Social, y coincidieron en los mismos resultados negativos al momento de solicitar prestaciones de maternidad o de paternidad; mismo camino al que llegaron en la Sede Electrónica de la Seguridad Social para realizar trámites relacionados con las pensiones de orfandad, incapacidad temporal y permanente, viudedad, jubilación e Ingreso Mínimo Vital.

El presidente de los gestores administrativos recordó que la imposibilidad de conseguir cita “afecta a la supervivencia” de muchas personas

En la presentación del informe, el presidente de los Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Jesús Santiago Ollero, dijo que es urgente tomar medidas para resolver este problema.

“Aquí no hay soluciones temporales, o se arregla o no. Y si no se arregla, como se ha demostrado hasta ahora, el sistema no es sostenible y el que sufre es el ciudadano. Y se trata de trámites que afectan a su supervivencia”, recordó.

Problemas en Tráfico

Pero no es todo: también hay problemas para conseguir citas previas en la Dirección General de Tráfico, con lo que complica las gestiones para la matriculación o bajas de un vehículo, la obtención del permiso internacional de conducir o solicitar un duplicado del carnet.

Sin embargo, los gestores pueden realizar algunos trámites de Tráfico sin necesidad de contar con una cita previa.

Mejor servicio en Justicia, regular en Educación

Los gestores destacaron que ha mejorado la atención en el Ministerio de Justicia para obtener cita previa de la nacional española, así como en la solicitud de los certificados penales o la legalización de documentos, entre otros.

Los gestores denuncian que los problemas para pedir cita afectan a la población. Foto Freepik

También se otorgan citas con dos días de demora en la Dirección General de Catastro y con tres para obtener el certificado de Fe de Vida del Registro Civil Único de Madrid.

Mucha más larga es la espera en el Ministerio de Educación, que otorga turnos hasta 32 días más tarde para recoger títulos universitarios, credenciales homologadas, duplicados y notas medias.