Colau carga contra Ayuso y Piqué: “No es verdad que Barcelona esté peor que Madrid”

Las críticas a Ada Colau no solo llegan desde el mundo político y económico. Uno de los personajes más conocidos del deporte catalán, el futbolista y también empresario Gerard Piqué reconoció esta semana que sentía “envidia sana” de Madrid. “Es un ejemplo para Europa y para el mundo y ya me gustaría a mí que Barcelona estuviera a ese nivel”, apuntó el jugador. Pero la alcaldesa no está de acuerdo y así se lo ha hecho saber.

“Creo que habla como empresario, él tiene proyectos en Madrid y me parece bien que se refiera así a la ciudad, no me supone ningún problema como alcaldesa de Barcelona”, respondió Colau este sábado en el programa La Sexta Noche.

“No es verdad que Barcelona esté peor que Madrid”, sentenció la primera edil de la ciudad, y lo justificó con los datos de desempleo. “El paro ha bajado mucho más en Barcelona que en Madrid, es una cifra muy concreta que afecta a la población, a quien más le importan los datos económicos”, agregó.

Colau ataca los fondos buitre y los toros

Y, aunque las comparaciones son odiosas, Colau quiso resaltar algunas diferencias entre las dos ciudades españolas. En su opinión, la capital catalana es la ciudad española con más inversión social, lidera la lucha contra el cambio climático “con políticas que generan empleo” y está construyendo vivienda social.

“Escucho que la poca vivienda pública que Madrid tenía la venden a fondos buitres y que están preocupados porque la gente vaya a los toros. Son modelos diferentes de ciudad”, apostilló. Y quiso recordar que Barcelona es actualmente una de las referencias más atractivas para inversiones tecnológicas porque es “un modelo de ciudad diferente”.

Yolanda Díaz y Ada Colau durante una visita al barrio del Bon Pastor de Barcelona. EFE/ Quique García

No opina lo mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien recientemente cargó contra Barcelona al dirigirse en la Asamblea a la líder de Más Madrid, Mónica García. “Aquí lo único que dejó su equipo, su gente, es un reguero de okupas, de manteros y de abandono“, aseguró en relación al mandato de la exalcaldesa Manuela Carmena.

“Y si no llega a ser porque ustedes se van a través de las urnas, hoy Madrid se parecería mucho más a la Barcelona próspera de antaño de la que huyen tantos ciudadanos hoy porque están hartos de cómo ustedes y sus compañeros gestionan Barcelona“, sentenció.

Ante estas duras palabras, Colau señaló que la política debe ser “lo contrario” a estas declaraciones. “Hace falta mucha cooperación, no competencia entre ciudades. Hoy la buena política debe ser diálogo y cooperación“, manifestó.

Colau: “Sánchez está preocupado con Yolanda Díaz”

La alcaldesa de Barcelona también comentó en la entrevista que existe un nerviosismo en el PSOE, e incluso por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la creciente popularidad de Yolanda Díaz.

“Hemos visto cómo Yolanda Díaz en todas las encuestas recibe mejor valoración que Pedro Sánchez, y lo es no porque haga marketing, sino porque hace política de la buena, con diálogo y resultados concretos, como la subida del Salario Mínimo”, señaló.Y añadió: “Si limita a Yolanda Díaz, se está perjudicando a sí mismo porque ella le da muy buenos resultados en el Gobierno”.

Colau también fue preguntada por el referéndum de independencia de Cataluña, a lo que respondió que no era ninguna tontería pero que hacerlo ahora sería irreal. “No hay una mayoría catalana que lo exija”, afirmó.