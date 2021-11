Colau se alinea con la Generalitat en contra del bilingüismo en las escuelas catalanas

Ada Colau se ha alineado con el Govern de Pere Aragonès en contra del bilingüismo en las escuelas catalanas. La alcaldesa de Barcelona se ha posicionado en contra de la sentencia firme del Tribunal Supremo que impone un mínimo del 25% de castellano en las aulas porque, en su opinión, el modelo de inmersión lingüística en Cataluña “hace décadas que es un éxito” y es un error “convertirlo en un problema”.

“Los datos avalan que el modelo de inmersión lingüística es esencial para la cohesión social, la igualdad de oportunidades, y el pleno dominio de las dos lenguas, del catalán y el castellano”, ha defendido la primera edil del consistorio barcelonés en una entrevista este miércoles en TVE. Por ello, pide colaboración entre el Estado y la Generalitat para buscar un marco legal que blinde el modelo actual en el que la enseñanza se imparte en catalán.

Sin embargo, Colau no comparte la reacción de la Generalitat a esta sentencia, que ha animado a los colegios a desobedecer. El conseller de Educación, Josep González Cambray, ha pedido a los centros educativos a través de una carta que no cambien sus modelos lingüísticos, según ha informado Economía Digital.

“Tienen que seguir trabajando como hasta ahora, no tienen que hacer ningún cambio en sus proyectos lingüísticos. Esto no va de porcentajes, estamos hablando de educación”, ha defendido. La alcaldesa, en cambio considera que no tiene sentido este planteamiento por parte de una institución.

Colau reivindica la unión de fuerzas para defender la inmersión

“No creo que sea el mejor camino. Creo que hay que buscar soluciones y hay una mayoría que quiere buscar soluciones”, ha apuntado al respecto. En este sentido, reivindica la unión de las fuerzas de Cataluña, incluido el PSOE porque, según ha apuntado la alcaldesa, “históricamente siempre ha defendido este modelo”. “E incluso en su momento lo hizo el Partido Popular”, ha agregado.

Manifestantes de naranja protestan contra la aprobación de la Ley Celaá, antes de su aprobación en el Congreso de los Diputados / EFE

Para la líder de los comuns en el Ayuntamiento de Barcelona, es un “grandísimo” error politizar la inmersión lingüística. “No tiene nada que ver con el independentismo o el conflicto entre Cataluña y España “, ha insistido. Y, según ha apuntado Colau, los datos avalan el buen funcionamiento de este modelo por el que la lengua principal en las escuelas es el catalán.

“La política debe blindar y defender aquello que hasta día de hoy es un éxito y es que todas las personas pasando por la escuela catalana hablamos perfectamente catalán y castellano y eso es un modelo de riqueza lingüística , cultural y de éxito que garantiza que no se generen comunidades separadas lingüísticas sino que al contrario, que haya cohesión social”, ha concluido la dirigente.