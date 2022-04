Los comercios de Barcelona alertan que el veto de Colau al coche les puede costar 3.500 millones

La asociación de comerciantes Barcelona Oberta, entidad que une 21 ejes comerciales y turísticos de la capital catalana, ha cargado este martes con la alcaldesa Ada Colau al publicar su informe ‘Importancia de la economía del visitante de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) para re-economizar el centro de Barcelona ‘, donde ha evidenciado los peligros que comportará en el comercio la política de movilidad que está llevando a cabo el Ayuntamiento de la ciudad.

En su estudio, Barcelona Oberta ha avisado que si continúan las actuales trabas al acceso a la ciudad en vehículo privado, incluidas las medidas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y que han vivido un nuevo episodio con el túnel de Glòries, el comercio barcelonés podría llegar a perder hasta 3.500 millones de euros de facturación. De hecho, ha constatado que el 28% de la facturación comercial proviene de visitantes de los municipios metropolitanos

La asociación, a partir de este texto elaborado mediante una muestra de 2.938 encuestas, ha señalado que un 58% de los compradores aseguran que dejarán de venir si no pueden acceder en coche. Además, el 71% de los residentes de la RMB -un ámbito mucho más amplio que el del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y que incluye a los habitantes de las comarcas del Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonés, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental- aseguran que cada vez es más difícil llegar a Barcelona.

Asimismo, Barcelona Oberta ha hecho hincapié en la implantación restrictiva de las Zonas de Bajas Emisiones, actualmente anulada por sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha provocado una «desconexión emocional» y ha destacado que los visitantes metropolitanos gastan concretamente 3.900 millones de euros en el comercio de la ciudad, un dato que representa el 28% del total del sector.

No obstante, el mayor gasto lo hacen los barceloneses: sus compras se elevan hasta los 7.500 millones de euros, representando más de la mitad de la facturación del comercio de la ciudad (54%). Además, señala que «el 50,8% de visitantes metropolitanos se desplazan a Barcelona en vehículo privado, mientras que el 40,7% manifiesta llegar a través de transporte público», por lo que se concluye que » el transporte público no supone una alternativa real de acceso a la ciudad, ya que la gente que lo utiliza no tiene otra forma viable de ir».

Zona de Bajas Emisiones

Hace unas semanas, la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anunciado este lunes la anulación de la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Barcelona, de diciembre de 2019, que aprobó la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que restringía la circulación de determinados vehículos en la ciudad.

«Las políticas de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona podrían tener una incidencia directa en la asistencia de los visitantes metropolitanos «. También la asociación ha recordado que de los visitantes que acuden en vehículo privado, el 26,3% disponen del distintivo B, y podrían ver limitada su circulación en la ciudad en caso de prohibir ese distintivo en la ZBE.

En concreto, la ZBE de Barcelona afecta a la capital catalana y a cuatro ciudades colindantes en un total de 95 kilómetros cuadrados y prohíbe a los vehículos más contaminante circular en días laborables, de 7.00 a 20.00h, es decir, aquellos que no tienen etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). Dentro de estos vehículos se encuentran los de gasolina matriculados antes de enero del año 2000 o modelos diésel matriculados antes de enero de 2006.

Así acordó Generalitat de Cataluña la ordenanza municipal, aprobada por el plenario municipal el 20 de diciembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020, con el objetivo de reducir «como mínimo un 15%» las emisiones de óxidos de nitrógeno y otras partículas contaminantes y llegar al umbral que recomiendan las autoridades sanitarias.

Túnel de Glòries

Por otro lado, cabe destacar que la apertura completa del túnel de Glòries de Barcelona este domingo -dando así por concluida una de las obras más complejas que se han llevado a cabo en la ciudad-, con la nueva regulación del tráfico que supone, ha provocado este lunes retenciones destacadas en la entrada a la ciudad por la Gran Via.

Por su parte, desde el Ayuntamiento ya advirtieron de que esta apertura rovocaría un incremento de las retenciones habituales en hora punta durante los días laborables hasta que los conductores se habitúen al uso de la nueva infraestructura, que cuenta con nuevos semáforos.

Por ello, el consistorio ha instado a utilizar el transporte público para entrar a Barcelona por Glòries y, en caso de utilizar vehículo privado, recomienda salir con antelación, planificar con un margen adicional e informarse previamente de las modificaciones implantadas y del estado del tráfico