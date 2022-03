MÉSXBCN se presentará a las municipales de Barcelona para echar a Colau y sondea a Sandro Rosell o Santi Vila como candidato

La plataforma MÉSXBCN ha anunciado este mismo miércoles que impulsará una candidatura ciudadana transversal para las próximas elecciones municipales de Barcelona, dispuesta a «pactar con quien haga falta para que Ada Colau no vuelva a ser alcaldesa». En una rueda de prensa para presentar el proyecto, Lluís Tusell, periodista y uno de los propulsores de MÉSXBCN, ha garantizado que los barceloneses podrán votar en las elecciones municipales de mayo de 2023 una «candidatura de consenso» y «sin intereses partidistas», dedicada exclusivamente a la ciudad.

Concretamente, MÉSXBCN es una plataforma civil que nace de la «inconformidad y preocupación» de los vecinos de Barcelona y que ha mantenido más de 200 reuniones con distintas personas y organizaciones. Algunas de estas son, por ejemplo, Centrem de Àngels Chacón o el PNC de Marta Pascal, que actualmente no gozan de representación municipal en la capital catalana.

Asimismo, esta plataforma también se ha reunido con diferentes personalidades en busca de un posible candidato, como Sandro Rosell, el expresidente del FC Barcelona -que también ha mantenido conversaciones con Centrem-, Santi Vila, exconseller o Gerard Esteve, presidente de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). «Es hora de que los ciudadanos tomen el control de su ciudad», ha afirmado Tusell, quien también ha mostrado su disconformidad con el actual gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que bajo su punto de vista «ha fracasado en todos y cada uno de los aspectos que lleva por bandera».

Por ese motivo, MÉSXBCN -en cuya presentación ha participado quien ha sido una de las caras visibles del sector crítico de Ciudadanos, Pedro Miret- quiere ser la «alternativa» al gobierno municipal actual y «pactará con quien haga falta para que Ada Colau no vuelva a ser alcaldesa», aunque no abrazará «extremos». Asimismo, Lluís Tusell ha remarcado que «el único interés es Barcelona» y no se hablará de «independencia ni de no independencia», de manera que optará por la «abstención cuando haya debate nacional» en los plenarios municipales.

De esta manera, MÉSXBCN ya tiene «acuerdos verbales» con algunas de las personas y entidades con las que se ha reunido para que se sumen a este «paraguas donde cabe todo el mundo» y escogerá al líder de la candidatura antes de que termine este año 2022.

Menos viviendas en alquiler en Barcelona

La oferta de vivienda en alquiler se redujo en 2021 en toda España, pero muy especialmente en Barcelona, con un 57% de bajada de la oferta. Así, con este dato, se encuentra más de 20 puntos por encima de la media y tan solo un 13% por debajo de la urbe, también en Cataluña, que más oferta de alquileres pierde, Gerona, con un 70%, según los datos de Idealista.

Concretamente, durante el último trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior, la media nacional de bajada se sitúa en un 34%. Sin embargo, la caída respecto a los últimos tres meses de 2019, antes de que estallara la pandemia, fue del 5%.