Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, es una persona muy querida entre los suyos, leal y familiar. En una España donde, según parece, hay que ocultar los logros, Terol también es ingeniero superior industrial, con un MBA y un Programa de Liderazgo para la Gestión Pública. Asimismo, es Doctor en Derecho y actualmente también ejerce como profesor.

Su plena implicación en el proyecto de Pablo Casado lo llevan a defender por toda España la regeneración del centroderecha para devolver la centralidad a la política. Desde Génova coordina los 2.863 ayuntamientos del PP en toda España y fue uno de los autores de la llamada ‘revolución de los alcaldes’ que protestaron a las puertas del Congreso de los Diputados por el “abandono” de Pedro Sánchez a los consistorios durante la pandemia.

Antes de la entrevista, Terol asegura que el abandono continúa y visita la redacción de Economía Digital en Madrid para desvelar que los ayuntamientos “siguen sin ver ni un euro” por parte del Ministerio de Hacienda.

Pregunta: ¿En qué estado se encuentran las demandas de los diferentes regidores?

Respuesta: Nosotros reclamamos un fondo Covid por valor de 3.000 millones de euros. La primera puerta a la que acudió la gente cuando vio que no tenía dinero para comer, en pandemia, fueron los ayuntamientos. Los consistorios estuvieron a la altura, el problema fue que de golpe dejaron de tener muchos ingresos. Se calcula que tuvieron pérdidas de 1.500 millones de euros en sus ingresos.

Con más gastos.

Asumieron costes añadidos como las ayudas de emergencia social, no previstos por la pandemia y, sobre todo, con unas medidas de confinamiento tan severas que no hubo en muchos países del mundo ni en la UE. Por tanto, se hizo incompatible la salud con la economía y esto arruinó también a los ayuntamientos. La ministra Montero dijo que daría esas ayudas cuando la derrotamos parlamentariamente, al querer expropiar los ahorros de los consistorios para financiar las políticas del Gobierno, y ese dinero nunca ha llegado.

¿También pidieron un fondo de transportes?

Sí, por valor de 1.500 millones de euros. Ábalos decidió que con el confinamiento total de la población, las líneas urbanas tenían que seguir circulando al 100% y vacías. Al no poder sostenerse la parte no subvencionada del precio del transporte publico, entraron en quiebra o están al borde de la quiebra la mayor parte de consorcios de transporte publico de las ciudades españolas. Y en lugar de 1.500 millones dieron 433 millones, una cifra que se aleja mucho de la cantidad que hace falta para paliar el déficit.

Ustedes señalan directamente a Montero.

La ministra Montero cedió, después de muchas revueltas por parte de los alcaldes del PP, pero no ha cumplido. Sigue sin llegar ni un solo euro de dinero público, como sigue sin llegar el IVA de diciembre 2017. Se trata de 1.700 millones que por parte del Ministerio se devolverían con intereses y no han llegado, pese a haber sentencias en los tribunales a favor. Veremos si la ministra termina cumpliendo o habrá que denunciarla también a ella por hacer un bloqueo que podría caer hasta en la prevaricación, a sabiendas de que está incumpliendo con algo que los tribunales ya han dictado y está sentado jurisprudencia.

La ministra Montero se ha convertido en la primera titular de Hacienda que no acudió a la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local para hablar con los alcaldes. ¿Qué va a pasar con los fondos europeos?

Nosotros requerimos, al menos, 20.000 millones para los ayuntamientos, dado que representan el 14,6% del gasto público local, y seguimos esperando. Dice la ministra que, al menos, los ayuntamientos recibirán 14.000 millones de euros de los fondos comunitarios. Si esto es cierto, que lo haga, pero es que no cumple nada. Es la alumna más aventajada del presidente Pinocho-Sánchez. Cada vez que abren la boca mienten. Al PP y a mí nos preocupa la España de 2021 y en esa los fondos europeos no están llegando a los ayuntamientos.

¿Y con la financiación autonómica?

Sobre financiación autonómica, tenemos garantizado que con Sánchez habrá lío porque no buscan un modelo simétrico que vertebre a España y que quede en la solidaridad interterritorial donde algunos ingresan más, otros ingresan menos y se compensan los servicios públicos.

Aquí prima lo que le mantiene a Pedro Sánchez en La Moncloa. Ese será el resultado del nuevo modelo de financiación autonómica. Yo espero que entren en razón y entiendan que un modelo de financiación tiene que durar muchos años y que tiene que hacer sostenibles los servicios públicos en el conjunto del territorio español.

¿Cómo valora la Ley de Vivienda aprobada por PSOE y Podemos?

La propuesta de la ley de alquileres es la prueba de que el presidente Sánchez es el campeón mundial de la mentira porque prometió desde el extranjero que no habría intervención del precio del alquiler y se van a encontrar con el efecto contrario.

¿En qué se basa para hacer esta previsión?

En aquellos países donde se ha intervenido el precio de los alquileres han ocurrido dos cosas: los propietarios han decidido sacar muchas menos viviendas al mercado del alquiler porque no están dispuestos a alquilarlo por el precio que ellos creen justo para el mercado. En segundo lugar, fomenta e incentiva la economía sumergida porque lo que también está ocurriendo en los países donde se ha hecho esto es que el precio oficial y tasado es uno y luego el complementario se hace ‘en negro’ por parte del propietario y del inquilino.

Por tanto, tendremos un problema de economía sumergida y de oferta del mercado y eso lleva aparejado a que muchas menos personas que sí que necesitan una vivienda como los jóvenes puedan acceder a un precio razonable. Por ello, las comunidades del PP no la aplicarán. De la misma manera que se ha aprobado subir el IBI hasta un 150% a las viviendas que se queden vacías y, al ser potestativo, los ayuntamientos gobernados por el PP no lo subirán.

Cambiando de tema, nuevo récord del precio de la luz. ¿Qué se puede hacer a estas alturas?

El precio de la luz ha subido cerca de un 280% en términos interanuales. Recuerdo cuando subió el precio de la luz puntualmente con Rajoy un 8%, Sánchez pidió entonces la dimisión del entonces presidente del Gobierno. ¿Qué tiene que hacer ahora Sánchez? Esta subida no es circunstancial ni a corto plazo. Teresa Ribera le ha echado la culpa a Europa y si el problema es europeo, ¿por qué la luz sube un 25% menos en Alemania y un 7% menos en Francia? Mienten tan mal que les pillamos en todas.

¿Qué propone el PP?

La alternativa del PP es bajar 9.000 millones el precio de la luz: anulando de manera permanente el impuesto de la generación eléctrica, utilizando lo que se gane con las subastas de las emisiones de CO2 (unos 2.000 millones de euros), sacando también los costes no energéticos de la factura de la luz que son más del 50% que pagan los españoles, bajar el IVA sobre la producción eléctrica con carácter permanente del 21 al 10%. Unas medidas que ahorran 9.000 millones de euros.

Sobre Cataluña, ¿Cree que el Gobierno está utilizando a la Abogacía del Estado para obstaculizar la entrega de Puigdemont?

Sánchez, cuando visitó La Palma, dijo que era importante que Puigdemont compareciera ante de la Justicia Española y al mismo tiempo la Abogacía del Estado defendió ante el TJUE la no validez de la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena contra Puigdemont. Es decir, el presidente del Gobierno, Poder Ejecutivo, pero del que depende la Abogacía General del Estado, no es como la Fiscalía, defendiendo el criterio contrario de lo que defiende el presidente y los tribunales en España.

Creo que la Abogacía del Estado está colaborando con el Gobierno en la misma manera que colabora cuando dicen que la exministra de Asuntos Exteriores, la señora González Laya, no tiene que dar explicaciones y que debería de archivarse el ‘caso Ghali’. ¿Quién es la X en el ‘caso Ghali’?

¿Quién cree el PP que es la X del ‘caso Ghali’?

No afirmo, quiero lanzar una pregunta: ¿Quién es la X en la Ley de Alquileres? El presidente del Gobierno. ¿Quién es la X en los Presupuestos? El presidente. ¿Quién es la X en el ‘Delcygate’? ¿Todo el mundo cree de verdad que son Ábalos y Carmen Calvo o hay que tomar una decisión que esté por encima de ellos para llegar a la conclusión de que puede entrar la vicepresidenta de la dictadura bolivariana en contra del criterio de la UE? Dejo esa pregunta en el aire, esperando que la solventen los tribunales porque la comisión de investigación que pedimos en el Congreso ha sido bloqueada por el partido socialista y el partido comunista.

Me da la sensación de que nunca se sabe nada. Ustedes han exigido las actas para conocer lo que pactaron a puerta cerrada Pedro Sánchez y Pere Aragonès en la mesa de diálogo, ¿han tenido alguna respuesta?

No. Recuerdo cuando era alcalde, en el año 2011, cómo había en la puerta de mi ayuntamiento decenas de personas promovidas por plataformas cercanas a Podemos diciendo que la casta mentía, que no era transparente, que la casta no contaba la verdad… ¿Dónde están las actas? ¿Por qué no son accesibles por el Portal de Transparencia? ¿Por qué las negociaciones entre Podemos y PSOE, que había que hacerlas con cámaras delante, no se retransmiten?

De verdad el votante de Podemos, PSOE y Cs no se da cuenta de cómo le han tomado el pelo. Todavía no se dan cuenta de que nadie en Podemos ha renunciado a una tarjeta de taxi, ni a los vuelos pagados por el erario público, ni a los coches oficiales, ni a ningún privilegio.

El TC declaró este martes ilegal el cierre del Congreso decretado por PSOE y Podemos en pandemia. ¿Qué va a hacer el PP al respecto?

Seguir denunciando en los tribunales, ya sea al Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), todos los excesos del poder. Cuando Podemos y PSOE intentaron hacer una proposición de ley para reducir las mayorías para elegir a los vocales del CGPJ atacaron uno de los principios fundamentales, el de independencia. Pablo Casado decidió denunciarlo ante la Comisión Europea y ésta frenó esa reforma que pretendían el partido socialista y el partido comunista en España.

Hay una manera sectaria de gobernar, en la que se cierra el Congreso, se cierra el Senado, el Portal de Transparencia, donde se niega y se esconde el número de fallecidos por la pandemia, donde se habla de un comité de expertos inexistente y otra manera de gobernar, la del PP, que es capaz de transparente para dar respuesta a los problemas que no soluciona el Gobierno de coalición. Los gobiernos del PP son la mejor respuesta a los gobiernos ‘sanchistas’.

La semana pasada, el PP eclipsó toda la agenda política con la Convención Nacional. Pablo Casado llenó la Plaza de Toros de Valencia. ¿Cómo lo vivió?

Con mucha ilusión porque vimos que el trabajo de todos estos meses, 400 ponentes en seis ciudades diferentes durante siete días, había recibido el ánimo de un partido, de unos afiliados, de unos cargos orgánicos que asistieron y aplaudieron el discurso del presidente nacional del partido.

¿Cómo se contenta al votante liberal, conservador y a los socialdemócratas defraudados con Sánchez en un mismo programa?

Hay que ser fiel a los principios. Ahora hay un PP nuevo con el mejor líder que ha tenido el partido en su historia. Un fantástico orador, una persona capaz de crear equipos, que ha sido capaz de transitar en esa travesía del desierto y proyectar a un partido desde los 66 diputados a los cerca de 130-140 que hoy nos dan las encuestas. El partido va a mantener las puertas abiertas para que los votantes que se fueron a otras formaciones políticas por decepciones, que son entendibles en un momento de crisis como la que vivimos en 2011 y la que tenemos en estos momentos, entiendan ahora que aquí está el Partido Popular de siempre.

Sobre todo, para que este país tenga estabilidad y aquí se pueden sentir identificados liberales, conservadores y ¿por qué no?, los socialdemócratas decepcionados con un gobierno beligerante, que ha enconado la vida pública, que ha polarizado la política y ha sacado a la centralidad de la política en España. Queremos devolver esa centralidad y que se puedan sentir identificados votantes de muy distintas ideologías.

¿Qué va a pasar con Cs y con Vox? Porque Ayuso está pactando Presupuestos en Madrid.

No nos preocupamos por lo que ocurre a nuestra derecha o a nuestra izquierda. El PP tiene 2.863 alcaldes, Cs es un partido con apenas 100 alcaldes y Vox un partido con cinco. Arrimadas tendrá que dar explicaciones sobre porqué montó la moción de censura que nosotros hicimos fracasar o por qué hizo lo mismo en Castilla y León o por qué lo intentaron en Madrid y han desaparecido como partido político. Nosotros vamos a seguir haciendo las cosas bien, seguir ocupándonos de los asuntos que preocupan a los ciudadanos, que bastantes problemas tienen ya gracias a Sánchez y a los que encuentra en el camino como ERC, Bildu y, de vez en cuando, Cs.

