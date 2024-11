El Congreso rechaza en primera votación la propuesta de los once consejeros de RTVE

El Pleno del Congreso no ha elegido este martes a los once candidatos al Consejo de Administración de RTVE propuestos por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Podemos, en primera votación. Los once aspirantes han obtenido 174 votos cada uno, ha habido dos votos en blanco y un voto nulo, informa Europa Press.

En esta primera tentativa se requería una mayoría de dos tercios (233 votos) que resulta inalcanzable dada la oposición de PP y Vox, que ni siquiera han participado en la votación, con lo que la definitiva será el jueves, cuando ya bastará la mayoría absoluta, conforme al nuevo sistema de elección modificado por el Gobierno vía decreto ley.

La votación se ha realizado por llamamiento y por papeleta en urna, y los diputados del PP y de Vox, pese a ser llamados, se han mantenido en sus escaños renunciando a participar. Sus portavoces sí han participado en el debate previo, pero para descalificar el cambio del sistema de elección que impulsó el Gobierno vía decreto ley, censurando especialmente la urgencia pese a la tragedia causada por la DANA en Valencia, donde han fallecido más de doscientas personas.

Macarena Montesinos, por parte del PP, ha utilizado si intervención para criticar la gestión de la DANA por parte del Gobierno y le ha acusado de haber «ocupado todas las instituciones». «Hoy rematan el obsceno asalto a RTVE», ha manifestado, para después añadir que el jueves «aprobarán un Consejo de comisarios políticos con un presidente de RTVE que tendrá plenos poderes para contratar a las productoras amigas, para decidir qué directivos pilotan el medio y cuál será su organización».

El portavoz del PSOE, Vicent Manuel Sarrià, ha dirigido todas las críticas al PP. «A su pesar, este va a ser el Consejo de Administración más plural de la historia de RTVE. Y lo va a ser tanto por los perfiles de sus miembros, como porque va a incorporar las propuestas de la práctica totalidad de las fuerzas políticas presentes en la dos Cámaras. ¿O es que ustedes van a renunciar a presentar candidatos en el Senado? ¿Se atreven a cuestionar un cambio que ustedes hicieron en 2012, con la enorme diferencia que lo hicieron teniendo mayoría absoluta, sin mediar ningún bloqueo por nuestra parte, y con la descarada intención de decidir en solitario lo que durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había sido objeto de consenso parlamentario?», ha enfatizado.

«Hoy culmina el asalto del Gobierno a RTVE», ha dicho el portavoz de Vox, Manuel Mariscal, quien ha añadido que el próximo Consejo de Administración será el «más numeroso, más caro, más político y menos profesional de su historia». «También será el menos plural porque Vox no estará representado en ese Consejo, siendo la tercera fuerza política de España, cuando hay algunos partidos con muchísima menos representación que sí que estarán», ha avisado.

Concurso público de méritos

Por su parte, el portavoz de Sumar, Francisco Sierra, ha propuesto «buscar una mayoría cualificada, que es cuestión de voluntad, no sólo de norma», y votar en esa dirección; la inmediata tramitación del real decreto como proposición de ley, recuperando las competencias del Consejo de Administración; incluir como método de trabajo el concurso público de méritos, como se hace en otros puestos de la Administración del Estado; «crear la subcomisión del mandato marco en la Comisión Mixta y empezar a diseñar la RTVE de la próxima década con un plan de financiación suficiente y condiciones adecuadas para liderar la política cultural de este país».

El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal ha dicho que su grupo espera de este nuevo Consejo que implemente un nuevo modelo de gobierno «más eficiente, transparente»; una gestión «más eficaz de todos los recursos»; y una gestión que impulse la producción propia, el talento propio de la Corporación y que no externalice producciones «cuando eso sea innecesario». Asimismo, la portavoz de Junts, Pilar Calvo, ha defendido la profesionalidad del consejero propuesto por Junts, Miquel Calçada ‘Mikimoto’, y ha reclamado una mayor promoción de la lengua catalana en RTVE, así como financiación para productoras catalanas.

Desde Bildu, la portavoz Mertxe Aizpurua ha indicado que RTVE «precisa de una reforma», pero «hay una cuestión previa». «Para esa transformación tan necesaria, el órgano de dirección de RTVE debe funcionar. Y lo cierto es que, ahora mismo, estamos ante otro estamento, otro más, en el que el bloqueo establecido por la derecha lo impide», ha criticado, al tiempo que ha dicho que Bildu no ha negociado ningún consejero.

«RTVE no debería ser el trofeo de ningún partido político. Debería ser voz y reflejo de nuestra ciudadanía. Debería informar de forma veraz, educar en profundidad y unirnos a través de la cultura», ha explicado Noemí Santana, diputada del grupo Sumar.

El portavoz del BNG, Néstor Rego, ha recordado que fue el único que votó en contra de la modificación del procedimiento de elección del Consejo de RTVE, «por coherencia, a diferencia del PP y del PSOE». No obstante, ha anunciado su respaldo a los consejeros y espera que «esa ampliación del Consejo de Administración, con la incorporación también de personas designadas por otras fuerzas políticas, especialmente en el ámbito del nacionalismo, del soberanismo, del independentismo, sea el preámbulo para que también un medio público, Televisión Española, incorpore con naturalidad mayor pluralidad política y mayor pluralidad cultural y lingüística, para que refleje más fielmente, esa realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado español».

Excandidatos, exjefes de prensa, una exconsejera

Buena parte de los candidatos elegidos por el PSOE y sus socios están vinculados a los partidos que les han propuesto. Así, el candidato de Podemos es el locutor musical Mariano Muniesa, especializado en el mundo del heavy metal y del rock en general, que fue en la candidatura de Pablo Iglesias en las elecciones de 2021 en la Comunidad de Madrid, en el puesto número 30.

Por su parte, Junts presentó a Miquel Calçada ‘Mikimoto’, un presentador de TV3 que fue en las listas de Junts pel Sí y propuesto como senador. La apuesta de ERC es Sergi Sol, un estrecho colaborador de Oriol Junqueras, mientras que el PNV escogió a la exconsejera de Educación del Gobierno de Navarra y exdiputada de Geroa Bai María Roncesvalles.

Desde Sumar, han promovido a la periodista María Teresa Martín, que fue miembro del Comité Intercentros de RTVE por CCOO, y a la exdiputada de En Comú Marta Ribas, que a última hora dejó fuera de la lista a la histórica periodista de TVE Paloma del Río.

El PSOE, por su parte, ha elegido a Esther de la Mata, directora de Comunicación del ministro Félix Bolaños; Angélica Rubio, directora de elplural.com y que trabajó en Moncloa con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero; la periodista y escritora Mercedes de Pablos, que dirigió Canal Sur cuando gobernaba el PSOE y que ha formado parte de listas socialistas en Sevilla; y la cantautora Rosa León, quien en su día fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

Su sexto nombre es el exdirector de Contenidos de RTVE José Pablo López, cesado en marzo por la anterior presidenta interina Elena Sánchez en medio del controvertido fichaje de David Broncano, y que figura en las quinielas como posible candidato a la presidencia de la Corporación.

Mientras tanto, en el Senado, el plazo para presentar candidatos acabará esta semana, con la incógnita de si el PP llegará a registrar nombres o mantendrá su boicot a los planes del Gobierno. Después, el Consejo de RTVE que se constituya escogerá de entre los elegidos a la persona que ocupará la Presidencia. Y si el procedimiento se frustra por falta de consejeros, el decreto permite al Gobierno nombrar a un administrador único.