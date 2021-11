La CUP suspende al Govern por los Presupuestos: “Llevan semanas haciendo propaganda”

La CUP ha “suspendido el primer trimestre” al Govern de la Generalitat por unas cuentas contra las que han presentado una enmienda a la totalidad. “Llevan semanas haciendo propaganda”, ha lamentado la portavoz de los anticapitalistas en el Parlament, Eulalia Reguant. “Quien abandona el 52% es quien pacta por detrás la ampliación del aeropuerto con Foment”.

La CUP, en el debate de enmiendas a la totalidad este lunes en el Parlament, ha insistido la paralización de los macroproyectos, como el Hard Rock, la internalización de servicios privatizados de la sanidad pública, o de convertir a Cataluña en el “búnker” de la vivienda pública. “No hay Juegos Olímpicos y no hay aeropuertos verdes“, le ha retraído al vicepresidente Jordi Puigneró.

Reguant ha criticado también el “tacticismo” entre ERC y los Comuns con los presupuestos de la capital catalana: “¿Tan poco valemos que creemos ser moneda de cambio? Barcelona es mucho más que eso”. “Debemos seguir trabajando para que los presupuestos respondan a un horizonte común y que respondan a la voluntad de transformación en su discurso de investidura”.

“El país no necesita presupuestos, lo que necesita el país son cambios políticos profundos para abordar los retos que tenemos. Por muchos presupuestos que se aprueben, sin nuevas políticas ni políticas transformadoras no mejoraremos la vida del país”, ha defendido la CUP, que le ha dejado claro al Govern que no han venido aquí “a mentir a nadie”.

La diputada antisistema también les ha pedido a los “despistados”, en referencia a Junts y sus apelaciones al pacto de ERC con la CUP, que no usen su acuerdo de investidura –que sirvió para que “todos ustedes pudieran ser consellers”– para atacarse: “No lo usen para hacerse la zancadilla. Sus problemas son sus problemas, son sus desencuentros”.

Giró implora a la CUP que cambie el sentido de su voto

En cuanto a Jaume Giró, ha mostrado su alegría porque las cuentas pasen el primer trámite pese a la vehemencia con la que su partido ha rechazado el acuerdo del president con los Comuns. El conseller de Economía ha mostrado su satisfacción porque los Presupuestos tiren adelante, aunque con “satisfacción incompleta” por el papel de Junts per Catalunya y la CUP.

El conseller, que ha defendido lo imprescindible de que se aprueben sus cuentas, ha lanzado un órdago a la CUP. “Están diciendo que estos presupuestos son tan imperfectos que es mejor prorrogar los del 2020 antes que abrir un periodo de negociación y mejorarlos. Todos ustedes saben perfectamente que esto no es así“.

“Unos presupuestos que, objetivamente, son mejores que los que tenemos ahora. Es posible y legítimo que ustedes crean que estos presupuestos son mejorables, y estamos dispuestos a escucharlos y predispuestos a cambiar de opinión. Si ustedes nos demuestran que hay apartados de la ley que se pueden mejorar, disponemos todavía del tiempo suficiente para hacerlo”.

Giró ha extendido explícitamente al PSC la apelación a la CUP para que reconsidere su enmienda a la totalidad, pese a que el Govern no ha querido siquiera sentarse a negociar las cuentas para el año 2022 con los socialistas catalanes: “Les pido que piensan en consciencia el sentido de su voto, que suspendan por un día las consideraciones tácticas, o los intereses de partido”.

“Si permiten que los presupuestos salven este primer escollo, es el propósito de este conseller seguir trabajando hasta su límite, y agotar todas las posibilidades en su mano, para que, en el mes de enero, dispongamos de una ley que nos permita a todos reactivar y transformar nuestro país”.