Isabel Díaz Ayuso quiere presidir el PP de Madrid. Su anuncio, hecho público este viernes, no ha sentado bien en la dirección nacional y admiten que “se ha precipitado” en los tiempos. “Ahora toca celebrar la Convención Nacional del partido y el congreso regional vendrá después”, insisten a Economía Digital.

Pablo Casado, lejos de tirar balones fuera, dejó esta semana que José Luis Martínez Almeida, sutilmente, se metiera en la terna de candidatos, y el alcalde de Madrid se está dejando querer por sectores de Génova, si bien espera la luz verde definitiva para dar un paso hacia adelante.

Sin embargo, este giro de guion por parte del regidor madrileño también ha sorprendido a otros sectores de la formación, más si cabe, por el incuestionable triunfo de Ayuso en las urnas, por lo que prefieren que haya una sola candidata.

José Luis Martínez-Almeida no descarta presentarse para liderar el PP madrileño. Foto: Javier López

Cada comentario de Almeida es mirado con lupa estos días porque, al ser miembro de la dirección nacional, todo lo que él diga parece que ya cuente con la venia de Casado y esté avalado por Génova. Aunque el entorno de Casado desmiente tajantemente esta afirmación.

En esta ecuación y desde la planta noble de Génova siguen sin descartar la llamada ‘tercera vía’ por la que algunos preferirían darle el control del PP madrileño a la actual secretaria general, Ana Camíns, para evitar pasados enfrentamientos como el que se dio entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón.

Enfado entre los barones

Sin embargo y según ha podido saber Economía Digital, las últimas declaraciones de Casado han molestado a varios dirigentes, incluidos presidentes territoriales. Éstos apuestan por no “enfangar” la actualidad enfrentando “a los dos dirigentes fuertes que tiene el partido” y así se lo han trasladado al líder del PP cuando éste les ha pedido su opinión.

“Con este enfrentamiento solo gana la izquierda madrileña”, insisten a este medio. Alguno de estos dirigentes argumenta que Ayuso no es santo de su devoción, pero “ha conseguido barrer a Sánchez en Madrid y que podamos defender el cambio de ciclo que viene”, situando a Casado a las puertas de La Moncloa.

Además, señalan, que la presidenta de la Comunidad es la única que no está al frente del partido regional. La respuesta de la dirección no se hace esperar y defiende que Madrid “es especial” al mantener “dos direcciones fuertes” para no cerrarse a una única candidatura, la de Ayuso.

Desde el entorno de la presidenta de la Comunidad piensan que si Almeida presiona ahora con su candidatura, la dirección nacional podría dar luz verde y definitiva a esa ‘tercera vía’ de Camins para que no hubiera enfrentamiento entre los dos mandatarios. “Una decisión salomónica. Por el camino del medio”, esgrimen.

La sombra de Ayuso

Un veterano del partido comenta que “siempre que hay tensiones, el congreso acaba retrasándose”. El popular, cargo importante durante el gobierno de Mariano Rajoy, abre la ‘caja de los truenos’ al esgrimir que “el entorno de Casado no debería de temer tanto a Ayuso”.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado conversa con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid. Foto: EFE/Fernando Alvarado

Con él, algunos dirigentes piensan que los más cercanos a Casado le estarían aconsejando no dar tanto poder a la presidenta de la Comunidad de Madrid para evitar lecciones pasadas como el enfrentamiento Aguirre-Rajoy.

Los comentarios van más allá, incluso, al señalar la “mala relación” entre el ‘gurú’ de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y algún dirigente de la dirección como el secretario general, Teodoro García Egea. Algo que, según aseguran, “también está influyendo a la hora de tomar la decisión”.

El PP destapa la ‘caja de los truenos’ antes de su Convención Nacional e incluye a Almeida en la terna de candidatos para dirigir el partido en Madrid. Varios dirigentes piden estos días frenar los anuncios y centrarse en el cónclave donde, seguidamente, se esperan cambios en la organización. “Hay que construir y no destruir”, insisten mientras señalan a la dirección.