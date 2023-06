Voto por correo: qué pasa si tengo el DNI caducado

23 de julio. La fecha de las próximas elecciones generales quedó grabada en millones de españoles porque a esa altura del año ya esperaban disfrutar de sus vacaciones. Y muchos de lo que están pensando en el voto por correo se han dado cuenta que tienen el DNI caducado.

Cabe recordar que el DNI es la forma más común de identificación utilizada en España: que no esté en su período de vigencia plantea un problema legal muy importante.

La alternativa del voto por correo

Todas aquellas personas que quieran disfrutar de sus vacaciones sin tener conflictos con el deber cívico están planteando realizar el voto por correo.

El trámite se puede hacer hasta el 13 de julio. EFE/ Daniel González

Para ello hay que tener en cuenta las fechas para poder realizar los trámites previos: el plazo para solicitar el certificado abrió el pasado 30 de mayo, pocos días después del anuncio de adelanto electoral de Pedro Sánchez, y estará vigente hasta el 13 de julio, o sea, unos 10 días antes de los comicios.

Del 3 al 17 de julio Correos enviará el certificado con la papeleta y el sobre oficial al domicilio que hayan indicado los interesados, que puede ser el habitual o el de su sitio en vacaciones.

Previamente hay que hacer la solicitud del voto por correo, que se puede gestionar presencialmente en las oficinas postales o por Internet a través de la web de Correos (donde se debe confirmar la identidad a través del certificado o DNI electrónico).

Qué pasa si tengo el DNI caducado cuando venga Correos

Pero para poder recibir esta documentación es obligatorio que el interesado confirme su identidad a través del DNI. Si está fuera de la fecha de vigencia, la ley contempla que igualmente se la puede entregar, pero tiene que enseñar el documento original, nada de fotocopias.

En todo caso, también es posible acreditar la identidad a través del pasaporte, permiso de conducir o la tarjeta de residencia.

Hasta el 19 hay tiempo de llevar el voto a Correos. EFE/ Daniel González

Cómo renovar el DNI

De todas formas, si una persona quiere renovar su DNI, debe recordar que este trámite se debe hacer dentro de los 180 últimos días de vigencia del documento.

El primer paso es obtener una cita previa en una oficina de expedición del DNI. Se puede hacer a través de la página web oficial de la Policía Nacional o llamando al teléfono de cita previa correspondiente a cada provincia.

El día de la cita hay que llevar una fotografía a color de 32×26 mm de frente, sin elementos que dificulten la identificación (o sea nada de gafas oscuras, sombreros o prendas de vestir).

También hay que aportar el DNI caducado, y en caso de cambio de domicilio, llevar el empadronamiento del ayuntamiento con la nueva dirección, que debe tener una vigencia de tres meses.

Pero si no se tiene este certificado no hay problema: “estos documentos no serán necesarios si el interesado autoriza, en el momento de la tramitación, al equipo de expedición a consultar los datos del domicilio mediante acceso al Sistema de Verificación de Datos de residencia”, dice la web de la Policía.

La fecha límite para el voto por correo

Hasta el 19 de julio hay tiempo para llevar el sobre con el voto y el certificado a las oficinas de Correos, que se enviará por certificado gratuito.

Y una vez más, se debe acreditar la identidad con el DNI o cualquier otro documento análogo; una obligación que acaba de imponer la Junta Electoral Central para evitar posibles fraudes como en Melilla el pasado 28 de mayo.