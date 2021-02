Economía Digital incorpora Sueldos Públicos a su oferta informativa para impulsar la fiscalización de los recursos públicos

Alianza estratégica para Economía Digital. La cabecera de Grupo ED impulsa desde este momento una alianza con el portal Sueldos Públicos, la web informativa de referencia en España en la fiscalización de los recursos públicos y las remuneraciones de la clase política española.

A partir de este mismo miércoles, el site de Sueldos Públicos, fundado y dirigido por Carles Torrijos, pasa a integrarse en la familia de sites de Economía Digital, a través de su nuevo dominio www.sueldospublicos.economiadigital.es

Economía Digital, un proyecto nacido hace 10 años en Barcelona, es un referente ya en la información económica y política a nivel nacional. Con la incorporación de Sueldos Públicos, Economía Digital da un salto cualitativo en esta dirección.

El editor de Economía Digital, Juan García, justifica así la nueva sinergia: “ED y Sueldos Públicos están alineados en la defensa de la transparencia de las administraciones públicas, una transparencia que es uno de los pilares básicos de la democracia y que en estos tiempos nos exige una especial vigilancia”.

Por su parte, el director y fundador de Sueldos Públicos, que cumplirá los 9 años de existencia en unas semanas, define así esta nueva etapa: “Arrancamos una nueva etapa de la mano de Economía Digital, un medio que no para de crecer, y que ha hecho de la información económica y política su columna vertebral”.

Torrijos define así su proyecto, en el marco de la nueva alianza con ED: “Nuestro objetivo no es otro que demostrar que sigue habiendo disparates en las retribuciones de nuestros políticos, y seguiremos informando sobre las limitaciones de los Portales de Transparencia que, sin voluntad política y recursos no son más que un cajón de datos llenos de telaraña que no se actualizan”.

Sueldos Públicos tiene una audiencia fiel de alrededor de 150.000 usuarios únicos mensuales, según Google Analytics, con una media de 230.000 páginas vistas al mes durante 2020.

Por su parte, el conjunto de sites de Economía Digital alcanzó al cierre de 2020 los 4,2 millones de usuarios únicos, según el certificador de audiencias Comscore, de los que 3,8 millones de lectores proceden del portal Economía Digital. A partir de ahora, pueden leer todos los análisis sobre los sueldos públicos y la opacidad institucional en www.sueldospublicos.economiadigital.es.