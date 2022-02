Ni “magia” ni acierto: el CIS defiende su encuesta en Castilla y León pese a los errores

Tras los resultados de las elecciones celebradas el día 13 de febrero en Castilla y León, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha salido a defender su encuesta, pese a que daba ganador al PSOE y no daba lugar a un gobierno de PP con el apoyo de Vox. En un comunicado, la institución presidida por José Félix Tezanos remarca que se “ha demostrado que los pronósticos de algunas empresas encuestadoras que auguraban una amplia mayoría de votos y escaños para el PP no se han cumplido” y justifica sus errores porque el CIS no se dedica “ni a la magia ni a la adivinación”.

Llamando la atención sobre este error por parte de otras compañías, saca pecho de su aproximación en cuanto a los sufragios recibidos por el Partido Socialista: “De hecho, el PSOE ha obtenido el 30,1% de los votos, exactamente los mismos que estimaba la encuesta preelectoral del CIS, terminada el 22 de enero (22 días antes de la votación), y siete décimas menos que la Encuesta Flash, terminada el 2 de febrero (11 días antes), con 28 escaños, cifra situada dentro de la horquilla estimada”, recalca el comunicado.



Por otra parte, hace hincapié en que sus estimaciones tampoco se han alejado tanto de la realidad en el caso del Partido Popular: “El PP ha obtenido el 31,4% de los votos, con una desviación de 1,6 décimas respecto a la última estimación realizada por el CIS, que se sitúa dentro de los márgenes de error, con un número de escaños (31) que también se sitúa dentro de la horquilla estimada (27-32)”. Solo reconoce su error en cuanto a los votos y escaños obtenidos por VOX, sobre los que comenta: “Han sido significativamente superiores”, pero señala: “no solo a las estimaciones del CIS, sino también de la mayor parte de las encuestas publicadas”.

Tezanos asegura que los críticos usan “datos inventados”

Para terminar, el comunicado del sociólogo socialista Tezanos remarca que “no es propósito ni misión de este organismo entrar en debates con las empresas y medios de comunicación social que realizan otras encuestas preelectorales, pero sí quiere pedir que cuando se establezcan comparaciones y críticas sobre dichas encuestas, los críticos se atengan a los datos reales de las encuestas del CIS, y no a otros inventados”.

En este sentido, recuerda que “los datos de las encuestas del CIS se publican con todo detalle en su página web, con advertencias y especificaciones muy detalladas que resaltan que dichas encuestas deben interpretarse y valorarse en el marco de lo que realmente es la investigación sociológica (…) con una validez que nunca puede pretenderse que vaya más allá del momento en el que se realizaron los trabajos de campo, como es propio de una actividad investigadora situada en el plano del proceder científico, y no en el de la magia y/o la adivinación”.