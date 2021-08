El Covid hunde los ingresos de las familias en España un 5,4%

Las familias españolas han perdido de media un 5,4% de sus ingresos desde el inicio de la pandemia. Así lo ha concluido un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El estudio, además, revela que la evolución de España es totalmente distinta al de la mayoría de países de la Unión Europea.

En este sentido, España es el segundo país de toda la OCDE en caída de ingresos de las familias, solo por detrás de Austria, que registra unas pérdidas del 10,1%. Junto a ambos países, también se encuentran el Reino Unido (1,8%), Italia (0,7%) y otros países europeos, como Alemania, Portugal y Finlandia, los tres con pérdidas del 0,4%.

El resto de países de la OCDE obtienen un resultado positivo, con una media de un crecimiento de los ingresos de las familias de un 8,2%. Además, el país que registra un mayor incremento es Estados Unidos, con una subida de ingresos para las familias del 16,4%, según calcula la organización.

El estudio valora, en este sentido, el plan de ayudas que el Ejecutivo de Joe Biden ha sacado adelante. Un paquete de medidas que ya supuso un incremento del 11% de los ingresos de las familias estadounidenses en el primer trimestre de 2021.

España, también a la contra de la OCDE en el primer trimestre de 2021

“Si bien el PIB real per cápita también aumentó en los Estados Unidos (1,5%) durante el primer trimestre de 2021, la diferencia entre los dos indicadores, junto con el gran aumento en la tasa de ahorro personal de Estados Unidos para el primer trimestre de 2021, refleja que una gran cantidad de los ingresos adicionales se utilizó para mejorar los balances personales, en lugar de gastarse en consumo”, analiza la OCDE en su estudio.

Por contra, durante este mismo periodo, en España cayeron los ingresos un 0,2%: De nuevo, una tendencia inversamente proporcional a del resto de la OCDE, cuyos países experimentaron una subida del 5,8%.

No obstante, el estudio alerta que las subidas de los ingresos no concuerdan con el incremento del PIB. “Este aumento excepcional de los ingresos fue mucho mayor que el aumento del 0,5% del PIB per cápita registrado en el área de la OCDE durante el primer trimestre de 2021“, aseguran.

El PIB, no obstante, se encuentra tras esta subida en una fase de recuperación ya que, desde la irrupción de la Covid-19, dicho indicador ha caído una media del 2,7%. EE.UU por contra, ha logrado elevar su PIB un 1,5% en el último trimestre.