El giro del Supremo con los indultos torpedea la estrategia de Sánchez para recuperar a ERC

El cambio de posición del Tribunal Supremo con los indultos ha dejado al Gobierno de Pedro Sánchez con una mano atada a la espalda: en el momento más delicado de su legislatura, cuando se encuentra en una mayor posición de debilidad y con la cabeza puesta en la preparación de unos nuevos presupuestos que le permitan terminar su cuarto ejercicio en Moncloa, su relación con su socio clave, ERC, vuelve a estar en la cuerda floja.

La decisión judicial, que revisará los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados por el proceso independentista catalán del otoño de 2017, ha irrumpido como un vaso de agua fría en un mes difícil para los socialistas. Este mismo jueves, Sánchez tendrá que dar explicaciones en sede parlamentaria por el espionaje de Pegasus, que hizo saltar momentáneamente por los aires la interlocución con los republicanos. Sumado a esto, el cóctel político puede ser explosivo.

Desde Moncloa tratan de despejar el balón: fuentes del Ejecutivo deslizan que, si bien no se ha producido el encuentro entre Sánchez y Pere Aragonès que el presidente de la Generalitat exigía, es más cuestión de agenda que de «disponibilidad», y restan importancia a la decisión. Si el Supremo no ha entrado aún al fondo del asunto es porque, a sus ojos, no es más que un mero trámite inicial, y sólo se ha legitimado a las partes -PP, Ciudadanos y Vox- para que puedan ejercer su derecho al recurso.

ERC: «Veremos. Esto tensiona»

La propia portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, así lo adujo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, defendiendo la «legalidad» de todas las actuaciones del Ejecutivo. «Especialmente, el Gobierno defiende la legalidad de todas sus actuaciones, de todas, y en el caso de los indultos no sólo la legalidad, sino la utilidad, en aras a la convivencia y la recuperación de la normalidad en Cataluña«.

Pero para el resto de actores implicados la película es bien diferente. Empezando por ERC. Fuentes de la formación, en conversación con Economía Digital, reconocen que la situación está enturbiada y todo por ver. «Es cierto que más allá del titular hay muy pocas probabilidades de que prospere. Pero también es cierto que este tipo de noticias tensionan mucho. Y que el PSOE nunca ayuda. Veremos», arguyen los republicanos.

También lo ven así en público. El portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, puso la mira en que, para ellos, hay una parte del poder judicial, «del Estado profundo que ha declarado la guerra a unas ideas, a unos partidos y a nosotros» y que el PSOE «podría hacer muchísimas más cosas, que no hace».

Material para PP, Cs y Vox

Quien sí va a mover ficha es la oposición y autores de los recursos que ahora ampara el Supremo: Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Las próximas semanas se avecinan movidas, porque tal y como confirman fuentes de las tres formaciones a Economía Digital, piensan utilizarlo para su estrategia política.

Para empezar, el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, que han encuadrado la decisión del tribunal como un paso lógico dada la «unilateralidad» y el «consenso roto» por los que Sánchez optó para la concesión de los indultos a los líderes del procés.

Según Núñez Feijóo, con las medidas de gracia otorgadas, el Ejecutivo por «primera vez» se apartó de la tendencia «habitual» respecto a los «indultos que afectaban a políticos», puesto que siempre existía un consenso básico entre el Gobierno y la oposición.

Bandera para Ciudadanos

Quienes sí van a hacer de esta rectificación del Supremo una bandera es Ciudadanos. No sólo por su relación con Cataluña y su lucha contra el independentismo, sino porque, vistas las encuestas en Andalucía, necesitan un flotador para no perder su peso a nivel autonómico.

Tanto la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, como el portavoz, Edmundo Bal, han copado titulares en las últimas horas. Según defienden los naranja, la resolución da un paso para poder anular los indultos, devolver a los líderes independentistas a prisión y todo gracias a su argumentación en su recurso, que aducía que no existía «causa de utilidad pública».

La argumentación jurídica que planteó Ciudadanos en su momento es que la causa de utilidad pública no se puede utilizar después de la vigencia de la Constitución y su artículo 25 para fundamentar un indulto y solo se pueden alegar razones de justicia y equidad, no de utilidad pública.

El calendario, en contra de Sánchez

El calendario, desde luego, no juega a favor de Sánchez. Fuentes jurídicas comentan a Economía Digital que el proceso ahora va a durar semanas. La Abogacía del Estado tiene desde este martes 15 días de plazo para presentar sus alegaciones a la demanda de PP, Vox y Cs.

Después de que el Tribunal Supremo escuche a la Abogacía del Estado, la Sala abre un mes de plazo y se practica la prueba de cada una de las partes. Luego, cada parte (PP, Vox, Cs y la Abogacía del Estado) presentarán sus conclusiones.

Si, como Moncloa ha dejado caer, la idea es aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma y con el mismo calendario que los que están actualmente en vigor, las conversaciones con ERC y el resto de socios de legislatura coincidirán con la resolución del Supremo.