El Gobierno desaparece del consorcio de la fábrica de baterías de Volkswagen en España

La promesa de la ministra Reyes Maroto de que el Estado estaría en el consorcio que crearía la primera fábrica de baterías de España queda en nada. La titular de Industria aseguraba en marzo de 2021 que el Ejecutivo, junto con Seat e Iberdrola, formarían un consorcio público-privado para erigir la gigafactoría. Este miércoles la automovilística presentó de forma oficial el proyecto. Sin rastro de la administración.

El anuncio se produjo durante el 28 Congreso Federal UGT-Fica, solo un día antes que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el Rey Felipe visiten las instalaciones de la compañía automovilística. El proyecto es uno de los programas tractores para utilizar los fondos de recuperación europeos Next Generation.

«El consorcio tiene como objetivo la transición hacia el coche eléctrico y conectado. Va a permitir desarrollar un conjunto de actuaciones que garantizarán que existan en España las infraestructuras y mecanismos suficientes para producir de manera competitiva un vehículo eléctrico conectado», prometió Maroto.

Sin embargo, a la hora de plasmar las palabras a la realidad, el Estado no aparece. El ministerio será únicamente el canalizador de los fondos europeos Next Generation en el marco del Perte del automóvil, pero no tendrá un papel activo. Su parte más llamativa: la gigafactoría de baterías que se instalará en Sagunto (Valencia).

Se quedó fuera de la foto liderada por Seat y su matriz, Volkswagen, que realizaron la presentación oficial del proyecto. Agrupa a compañías de 11 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco), el 61% de las cuales son pymes.

Finalmente, las empresas participantes son: Altech, Asai Industrial, AZTERLAN, Balidea, BeePlanet Factory, Bosch, Brose, CARTO, CELSA Group, CETIM, CIDETEC, CENIM – CSIC, CERLER Global Electronics, CYP Core, Delta Vigo, ENSO, Feníe Energía, FORMINSA, GCR Group, Gestamp, Glavista, Gonvarri, Grupo Sesé, Grupo Simoldes, Iberdrola, Intrustial, IMS Technology, Ingedetec, Instituto Universitario Investigación (CIRCE) Universidad Zaragoza, isEazy, ISEND, Kapture.io, Kautenik, Kivnon, Lazpiur, Leartiker, Libelium, Lithium Iberia, Malena Engineering, Mindcaps, Mol-Matric, Motorland Aragón, NTDD, NUTAI, Órbita Ingeniería, Pomceg Electronics, POWER Innotech, Power HoldCo Spain, SEAT CODE, SEAT MÓ, SEAT S.A., Silence, Grupo SPR, Sumitomo Electric Bordnetze, Técnicas Reunidas, TECOI, Valeo, Vega Chargers, Vicomtech, Volkswagen Navarra, WIP y Zylk.

En el rango de colaboradoras están CaixaBank, Eurecat, FICOSA, ITAINNOVA y Telefónica España.

Volkswagen proyecta una inversión de 7.000 millones

El consorcio liderado movilizará hasta 7.000 millones de euros. No solo irán destinados a la fábrica valenciana, también se dedicarán a electrificar las instalaciones ya existentes y a desarrollar la plataforma Small BEV, sobre la que se desarrollarán los eléctricos pequeños del grupo.

Más allá de la inversión, Seat aseguró que la nueva planta de baterías supondrá la creación de 3.000 nuevos empleos, que vendrían a compensar los aproximadamente 2.800 puestos de trabajo que se calcula que se perderán en Martorell con la transición del vehículo de combustión al coche eléctrico.

La intención es que en 2026 la infraestructura ya esté lista para nutrir de motores a los tres eléctricos pequeños que Seat ensamblará en Cataluña y los dos SUV que Volkswagen hará en Navarra.