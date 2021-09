El Gobierno meterá mano a los beneficios de las eléctricas para amortiguar el recibo de la luz

Pedro Sánchez ha adelantado este lunes por las noches algunas de las medidas que se aprobarán este martes en el Consejo de Ministros para abaratar el recibo de la luz y el gas. Y en concreto, el presidente ha destacado que el Gobierno restará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para “redirigirlos a los consumidores y topar el recibo del gas”.

En una entrevista en TVE, el jefe del Ejecutivo también ha anunciado nuevas medidas fiscales, como la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad del 5% al 0,5%, mantener el IVA de la luz en el 10% hasta el 31 de diciembre, así como también el impuesto del 7% a la venta de producción eléctrica. “Es lo mínimo que nos exige la legislación comunitaria”, ha apuntado.

“El objetivo es que todos los españoles paguen el mismo recibo de la luz que en 2018, descontando obviamente el IPC”, ha reiterado Sánchez, ya que fue en aquel año cuando comenzó a incrementarse el coste del recibo y, según ha señalado, él, como líder de la oposición, cargaba durante contra Mariano Rajoy.

Sánchez ha repetido los cuatro ejes a través de los que pretende limitar el impacto de la subida desorbitada del precio de la electricidad: la apuesta por las renovables, la protección de los más vulnerables y la rebaja fiscal.

Una torre de transporte de energía perteneciente a red eléctrica. El precio de la luz se sitúa el martes en los 153,43 euros por MWh. EFE

El presidente ha aprovechado su presencia en prime time para explicar a los españoles la diferencia entre la evolución del precio de la luz en el mercado internacional, en la que “ni su Gobierno ni ninguno puede intervenir”, y el recibo de la luz que pagan los consumidores cada mes y que ha aumentado durante las últimas semanas. Sobre este segundo aspecto, Sánchez ha subrayado que el Ejecutivo sí puede actuar, y la forma de hacerlo es a través de la reducción fiscal.

Sobre el SMI: “Subirá cuanto antes y con la cuantía que sea posible”

“Va a haber una subida del SMI cuanto antes y con la cuantía que sea posible”, ha aseverado Sánchez. “Me hubiese gustado un acuerdo con la patronal. No ha sido posible, pero eso no significa que el Gobierno de España no lo haga. Lo hacemos porque creemos en una recuperación justa. Si la pandemia nos ha acercado a todos, la recuperación tiene que llegar a todos”, ha puntualizado.

Así se ha pronunciado el presidente después de que este lunes la vicepresidenta tercera y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, haya dejado en su campo la pelota sobre la subida del salario mínimo. “La decisión final no está en esta parte de la coalición, sino en la parte mayoritaria del Gobierno”, ha señalado Díaz. Por lo que Sánchez ha asegurado que se subirá lo que se indique en la comisión de expertos

“El incremento se producirá cuanto antes dado que se dan las condiciones para que la recuperación llegue a todos los sectores”, ha concluido.