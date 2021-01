El Gobierno se escuda en el Congreso para ignorar al CGPJ

El Gobierno sigue ignorando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este viernes el órgano se reunió en un pleno extraordinario para debatir la tramitación urgente de la reforma del poder judicial impulsada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso y que busca limitar las competencias de los jueces cuando están en funciones. El CGPJ amenaza con llevar su queja ante el Tribunal Constitucional, pero el Ejecutivo permanece tranquilo: “El Parlamento es soberano para legislar”.

Esta es la respuesta que han dado fuentes gubernamentales en declaraciones a La Vanguardia y que, además, aseguran que Pedro Sánchez tiene prisa por llevar a cabo la reforma. El CGPJ ya solicitó a la Mesa del Congreso de los Diputados recabar con carácter previo un informe elaborado por el propio órgano y por la Comisión de Venecia, pero esta propuesta fue rechazada. Tras el pleno extraordinario celebrado este viernes, los magistrados acordaron por 16 votos a 5 pedir de nuevo al Congreso que le requiera un informe sobre esta reforma.

El acuerdo aprobado este viernes, que consta de 8 puntos, asegura que “la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones del CGPJ, eliminándola durante la situación de prórroga del mandato y sin dar audiencia a los implicado, no es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes”.

Pero Sánchez tiene prisa por llevar a cabo esta reforma y volverá a desoír las peticiones de los jueces. “De los tres poderes del Estado, el judicial es el único que no tiene regulado su funcionamiento cuando se encuentra en funciones”, apuntaron las mismas fuentes al citado diario.

Por lo tanto, esta reforma que permitiría al Gobierno limitar las funciones del CGPJ una vez que su mandato haya expirado -hace dos años que este órgano trabaja en funciones- y por la que podrá interferir en el nombramiento de magistrados. No obstante, se mantiene congelada a la espera de que PSOE y PP se pongan de acuerdo para renovar al CGPJ, algo que no ocurrirá posiblemente hasta que no se celebren los comicios catalanes, previstos -de momento- para el próximo 14-F.

Robles pide al Poder Judicial que no interfiera

MADRID, 11/01/2021.- El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos y la titular de Defensa, Margarita Robles. EFE/Ballesteros POOL

La ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió este viernes al CGPJ que dejara trabajar al Congreso de los Diputados. “No es bueno que los distintos poderes del Estado traten de interferir los unos con los otros”, aseveró en declaraciones a los periodistas, recogidas por Efe.

La ministra, magistrada y antigua vocal del CGPJ ha tachado de “inaceptable” el bloqueo por parte del PP y manifestó que, aunque que el CGPJ “puede expresar su opinión, “tiene que dejar que el Congreso, que es el poder legislativo, actúe dentro de sus competencias”.



“No es bueno que los distintos poderes del estado traten de interferir los unos con los otros. Dejemos que el Congreso trabaje y procedamos a la renovación del CGPJ”, zanjó.

CPPJ: “Nos preocupa la desatención sin ofrecer razón alguna”

Imagen del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. EFE/Kiko Huesca

Los jueces insistieron este viernes en que la “desatención por la Mesa del Congreso de los Diputados, sin ofrecer razón alguna, preocupa especialmente al Consejo General del Poder Judicial”, según advierte el acuerdo aprobado tras el pleno extraordinario.



“Y no, precisamente, porque entienda que la relación entre órganos constitucionales demanda una mínima explicación -continúa- sino porque la decisión de la Mesa privará al debate parlamentario y, a la postre, a la ciudadanía” del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial”.

Por estos motivos, el pleno del CGPJ “se ve en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa” de dar tramitación urgente y sin audiencia” a esa propuesta de ley.

En el acuerdo, al que se han opuesto los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, el CGPJ “lamenta profundamente” que la Mesa del Congreso “haya hecho caso omiso” de la solicitud que le dirigió el pasado 17 de diciembre de reclamar dichos informes y de que diera “audiencia a todos los agentes afectados por la reforma” como las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia.