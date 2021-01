El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona advierte: “No habrá elecciones seguras el 14-F”

Las elecciones catalanas serán el 14-F. Así lo anticipó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras rechazar el retraso de los comicios decretado por el Govern, que posponía al 30 de mayo la llamada a las urnas por la situación epidemiológica de la región. Pero esta negativa del Tribunal no la comparte el personal sanitario. “No se dan las condiciones desde el punto de vista sanitario para que las autoridades puedan organizar unas elecciones seguras el 14-F”, ha asegurado Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona

A través de su cuenta de Twitter, este experto ha insistido en la necesidad de restringir más las medidas los encuentros sociales y la movilidad, e incluso ha propuesto un confinamiento domiciliario “intenso y corto”, compensado con ayudas directas a los sectores más afectados. Y es que, como ha asegurado, “el escenario en Europa empeora”.

No obstante, hace tan solo cuatro días, el pasado lunes, Padrós atacó al Govern por decretar el retraso electoral. “Quien tiene que garantizar el ejercicio del derecho fundamental del voto no somos los sanitarios”, alegó el experto, que en aquel momento aseguró que no había motivos sanitarios para retrasar los comicios.

Ahora ha cambiado de opinión: “Las cifras sanitarias son muy malas y van a empeorar, se asemejan cada vez más a un escenario parecido al de la primera oleada”, ha advertido en otro tuit en el que directamente se ha dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez para que endurezca las restricciones y permita a las comunidades que encierre de nuevo a la población.

Para Padròs se trata de una petición “razonable”. “Las circunstancias objetivas desde el punto de vista sanitario son críticas”, ha insistido el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona. No obstante, ha apuntado que quien tiene las competencias para decretar un nuevo confinamiento es el por ahora ministro de Sanidad y también candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa.

Cataluña suma 131 fallecidos en las últimas 24 horas

Y, a la espera de que las medidas impuestas por el Govern hagan efecto, el número de contagios en Cataluña sigue en ascenso. Este jueves se registraron 4.390 nuevos positivos de Covid-19, y 131 fallecidos. Sin embargo, los principales indicadores epidemiológicos continúan a la baja. Este viernes el riesgo de rebrote está en los en 637 puntos (27 menos que el día anterior) mientras la velocidad de propagación ha descendido del 1,07 al 1,02 y la positividad de las pruebas ha pasado del 8,63 al 8,10%.

Aun así, la presión hospitalaria no cesa. Según los datos actualizados este viernes por el Departamento de Salud, los hospitales catalanes suman ya 2.886 personas ingresadas por coronavirus, 42 más que este jueves. Y el número de enfermos graves que están en la UCI también crece: 631 (10 más en las últimas 24 horas)

La mejoría tampoco se aprecia en el índice de incidencia acumulada en las últimas dos semanas. Este viernes ha pasado de situarse en los 649 casos por cada 100.000 habitantes hasta los 652. Además, en lo que llevamos de semana, ya han fallecido 470 personas en Cataluña por coronavirus, una cifra que se aproxima al pico de la segunda ola, cuando entre el 3 y el 9 de noviembre de 2020 murieron 507 enfermos.