El PNV rechaza la reforma laboral porque no prioriza los convenios vascos

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este sábado que, por el momento, el PNV rechaza la reforma laboral que Gobierno y agentes sociales han aprobado esta semana puesto que no plasma la “prelación” de los convenios, es decir, que la reforma laboral no prioriza los convenios vascos sobre los del Estado en Euskadi.

El portavoz asegura que hay “aspectos positivos” en la reforma laboral pero que, no obstante, el PNV debe “preservar una dinámica propia, que ya existe de facto en Euskadi, con respecto a las relaciones laborales, un marco propio“.

En este sentido, ha asegurado que en el País Vasco hay unas “dinámica sindical” diferente a la del resto del Estado, como también hay relaciones diferentes con patronales y empresariado en general. Debido a ello, considera que la postura del PNV debe ser la de “preservar” la preferencia de los convenios vascos en la comunidad, “un marco propio con respecto a las relaciones laborales” que, según el portavoz, “ya existe en Euskadi”.

Aitor Estaban ha informado que en el partido ya han comunicado esta decisión tanto al Gobierno como a la patronal y a los sindicatos y ha teorizado que “probablemente quien más dificultades tenga para aceptarlo hoy por hoy sea la patronal, pero, desde luego, sin que esto esté solucionado, nosotros no vamos a apoyar la reforma“.

“No sé con quién va a sacar el Gobierno la propuesta. Ya se verá. Pero mientras no veamos solucionado este problema, no podemos dar un apoyo a la reforma”, ha sentenciado.