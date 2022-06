El PP exige a Sánchez que rectifique tras la tragedia migrante en Melilla

El Partido Popular ha exigido este lunes una rectificación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus palabras tras la tragedia migrante sucedida este fin de semana en la frontera de Melilla, donde una nueva tentativa de salto masivo a la valla se ha saldado con un número indeterminado de muertes que, según las cifras oficiales, rondan la treintena, además de decenas de personas heridas. Sánchez adujo en rueda de prensa que se trataba de un «asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto de España como de Marruecos».

Tras una declaración institucional leída ante los periodistas, el vicesecretario de Institucional de los populares, Esteban González Pons, ha reclamado a Sánchez una matización. «Algo no funciona en ese Gobierno de socialistas y Podemos. Algo que tiene que ver con la moral», ha sostenido. «Pedro Sánchez es el presidente que recibió con brazos abiertos al Aquarius. De aquel espectáculo al de ayer diciendo que tantísimas muertes son un asunto bien resuelto median toda una gama de posiciones«, ha afeado.

«No es aceptable que el presidente del Gobierno lo califique así, no es soportable por los demócratas en España«, ha remarcado Pons, para quien Sánchez se ha «equivocado gravísimamente». «La camaleónica personalidad de Pedro Sánchez hace que nos olvidemos que el mismo que recibía el Aquarius es el que califica como un trabajo bien hecho la muerte de tantísimas personas en la valla».

La debilidad de la seguridad en la frontera

El responsable de Institucional ha insistido en que no el partido no busca «hacer demagogia», pero que «un número de muertos como el que se ha producido, que no sabemos a ciencia cierta cuántos son, no puede dejar satisfecho a nadie». «La cooperación con Marruecos debe intensificarse porque con previsión y alertas tempranas no se producirían esas concentraciones en nuestras fronteras», ha indicado.

Los populares consideran que la seguridad y control migratorio no se han consolidado, como afirmó el presidente del Gobierno en marzo de 2022 «para justificar su cambio unilateral en materia de política exterior». Así, el PP, que «deplora» el incidente e insiste en que «ninguna muerte en estas circunstancias puede resultar indiferente», ha anunciado que pedirá una comparecencia del presidente del Gobierno en sede parlamentaria para que dé explicaciones y «clarifique» lo sucedido.

Protección de la OTAN a Ceuta y Melilla

De hecho, esa relación con Marruecos en cuanto a la seguridad y política exterior también está en el punto de mira de los populares, tras publicar este lunes El País que el Concepto Estratégico de Madrid, la hoja de ruta de la OTAN para la próxima década y que se aprobará la cumbre de esta semana, incluirá por vez primera la defensa de “la soberanía e integridad territorial” de los países aliados como misión fundamental de la alianza atlántica, lo que supone que tanto Ceuta como Melilla pasarán a estar protegidas, a partir de ahora, por el paraguas de la OTAN.

Para Pons, «está por ver». «Tenemos una filtración del Gobierno, pero no el nuevo concepto estratégico, ni está explicado», ha subrayado, tras aclarar que la frase recogida en la publicación tiene «múltiples interpretaciones». Cuestionado directamente acerca de si esa protección de la integridad territorial incluye a los movimientos secesionistas en los países miembros de la organización atlántica al haberse atribuido el PP la literalidad de la propuesta, dado que estaba recogida en el pacto de Estado de seguridad que pusieron la pasada semana sobre la mesa, Pons ha admitido que «cabría esta otra interpretación».

«Cuando el PP incluyó la frase se refería a Ceuta y Melilla. Nosotros lo aclaramos, ahora espero que el Gobierno también aclare a qué se refiere», ha argüido el vicesecretario de Institucional, tras reiterar el compromiso del PP con la Alianza, con sus socios y con la ampliación, además de con la cumbre que acoge Madrid. «Nosotros actuamos con altura de miras y sentido de la responsabilidad, y teniendo a tantos jefes de Estado no retiramos nuestra oferta de pacto de Estado. Cuando lleguen sabrán que hay medio Gobierno que no apoya a la OTAN«, ha criticado.