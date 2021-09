El PP reclama el cese de Dolores Delgado para renovar el CGPJ

El Partido Popular ha resucitado una de sus grandes reivindicaciones desde el inicio de la legislatura: la destitución de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. La formación de Pablo Casado considera que su salida permitiría acercar un poco las posturas con el Gobierno para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto, ha reconocido que el cambio de rumbo en la Fiscalía ayudaría a mejorar las negociaciones entre los dos grandes partidos para acabar con el bloqueo de las instituciones. “No le quepa ninguna duda de que sería un avance sustancial en la credibilidad que puede tener Sánchez”, ha afirmado en una entrevista en Radio Nacional.

Leer más: El Gobierno se aferra a la Constitución para eludir la propuesta de Casado sobre el CGPJ

En todo caso, Maroto no se ha mostrado confiado en que el presidente del Gobierno acceda a relevar como fiscal a la que fuera ministra de Justicia durante su primer año en el Gobierno. “No ocurrirá eso. La fiscal general se irá a su casa solo si ve la amenaza de que el Tribunal Supremo le saque los colores”, ha lamentado.

La independencia de la Fiscalía es una de las cinco condiciones que ha impuesto el PP a Sánchez para pactar un cambio en el órgano de gobierno de los jueces pero no la única. Sin embargo, el principal punto de inflexión sigue instalado en la petición de que al menos 12 de los 20 representantes sean escogidos de forma directa por los propios magistrados.

“No nos fiamos de Sánchez, miente siempre que habla” Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado

“El PP renovará el órgano de gobierno de los jueces si antes se realiza una reforma de esa misma ley“, ha insistido Maroto que se ha alineado con el discurso público marcado por Pablo Casado.

Maroto justifica el cambio de postura del PP sobre la elección del CGPJ

El cambio del método de elección de los jueces forma parte de una de las propuestas con las que Pablo Casado se presentó a la presidencia del Partido Popular. Sin embargo, durante las últimas décadas su formación había participado activamente en la elección parlamentaria del CGPJ, suscribiendo diferentes pactos con los socialistas por cupos de jueces conservadores y progresistas.

Maroto ha justificado ahora su cambio de postura por una evolución en el pensamiento tanto de las propias filas de su partido como de la opinión pública. “El PP ha ido modulando y modernizando su opinión. Lo que dice el PP de Pablo Casado en 2021 no es lo que decíamos en los años 90″, ha agregado.

“La sociedad española es suficientemente madura como para que podamos cambiar, avanzar, modernizar o europeizar el modelo”, ha argumentado el portavoz popular en el Senado, que ha recordado la recomendación de la Comisión Europea para que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces.

Leer más: Los jueces urgen a PSOE y PP a renovar el CGPJ y el Constitucional

A pesar de la urgencia que ya han exigido los rostros visibles de la judicatura en el inicio del curso judicial, Maroto ha enfriado la negociación sobre la renovación de los órganos, ya que aspira a centrar la agenda política del partido en otros debates como la crisis energética por la subida de la luz. “No me he encontrado a ningún taxista ni ningún amigo que me diga ‘no puedo dormir porque no se renueva el CGPJ'”, ha subrayado.

El Consejo del Poder Judicial acumula ya más de un millar de días actuando en funciones desde que finalizó su mandato en 2018, después de que las conversaciones entre populares y socialistas hayan naufragado hasta en tres ocasiones. El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo también han excedido ya su mandato constitucional sin relevo.