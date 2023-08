El PSOE le allana el camino al Rey para ver si se quema Feijóo: «Necesita un tercer tropiezo»

El PSOE no tiene prisa para una posible investidura de Pedro Sánchez, y así se lo hará saber al rey Felipe VI este martes en su turno de la ronda de consultas constitucional. Sobre todo, porque el tiempo juega a su favor y el pacto con Junts, imprescindible para que Sánchez consiga la suma para ser presidente, se está cociendo a fuego lento.

Así, si el monarca le hace el encargo de la investidura al candidato ganador de las elecciones, el popular Alberto Núñez Feijóo, que tiene muy complicado hacerse con más de 172 síes -la mayoría está en 176-, los socialistas no pondrán ninguna pega. De momento, ningún partido más allá de Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria se han mostrado favorables a apoyar al líder de PP, porque Vox está todavía presionando y no garantiza poner sus diputados a disposición de Feijóo.

Fuentes de la dirección socialista así lo confirman en conversación con ECONOMÍA DIGITAL. «Nosotros no estamos en una competición con el PP para ver quién va primero a la investidura. Lo que decida el Jefe del Estado siempre estará bien. Si él necesita de un tercer tropiezo para darse cuenta de la realidad que le rodea, no seremos nosotros los que le quitemos esa idea«, señalan.

Una «investidura fake»

Ferraz insiste en que Feijóo tiene unas cartas muy justas, y ni siquiera muy segura, puesto que aún necesita atar a Vox. «Tuvo el 23J, la constitución de las cortes y la Mesa del Congreso… parece que necesita más información para salir del shock, y si tiene que ser una investidura fake, allá él«, insisten.

«Nosotros todo el respeto a la decisión del Rey, naturalidad institucional en esta cuestión, y ninguna presión al jefe del Estado como hace el PP a diario», zanjan. «No sé qué dirá el presidente del Gobierno, pero nosotros vamos a respetar lo que haga el Jefe del Estado y no vamos a entrar en esas presiones o competición en la que está el PP. Formaremos un gobierno de progreso, y si Feijóo necesita seguir incidiendo en su fracaso del 23J, es su problema«.

Fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo afirman a ECONOMÍA DIGITAL que el líder popular no pedirá ex profeso el encargo de la investidura al Rey, pero que «si nos lo pide, vamos a la investidura, claro». De todos modos, se muestran confiados con los apoyos que tienen encima de la mesa, que cifran en 172, -«A ver si los supera Sánchez», guiñan, aunque podría no resultar tan así.

Vox deja en el aire su apoyo a Feijóo

Porque lo cierto es que Núñez Feijóo no tiene aún atados los números con los que quiere presentarse ante Felipe VI, esos 172 apoyos, porque Vox insiste en no dar por hecho su apoyo. Lo ha especificado públicamente este lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha recordado que su formación ofreció los votos obtenidos en las pasadas elecciones para conformar una alternativa contra Pedro Sánchez y que lo sucedido con la formación de la Mesa del Congreso la pasada semana, donde el PP les dejó fuera, les «genera dudas».

A ojos de Vox, el PP parece «que se suman al cordón sanitario contra la formación presidida por Santiago Abascal, marginando a más de tres millones de votantes. Por eso, urgen explicaciones por parte de Núñez Feijóo para que aclare «si existía un compromiso con el PNV para negar la representatividad a los votantes de Vox». Garriga les exige que aclaren si van a seguir «el camino de Valencia o han decidido continuar con el camino de Murcia donde el bloqueo lleva a una repetición electoral».

Además, les ha puesto un reloj encima: antes de mañana, que es cuando tienen cita con el Rey tanto Vox como PP y PSOE. Sólo así, Génova podrá saber «si pueden contar o no con el apoyo de Vox». «Los votantes de Vox y los del PP se merecen una explicación ante la forma de actuar de los lideres populares», ha dicho.