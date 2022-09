El PSOE madrileño se revuelve contra el golpe de mano de Sánchez: «Estamos hartos de paracaidistas»

El PSOE sabe que en las elecciones del mes de mayo se juega mucho más que un puñado de alcaldías y gobiernos autonómicos: en el tramo final de la legislatura, con una corriente de encuestas que no hace más que elevar la popularidad del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la decisión de los candidatos en las plazas más codiciadas no es sólo una decisión importante, no. Es trascendental.

El secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es consciente de que necesita cambiar las tornas. Elevarse por encima del careo político, conquistar algún territorio ahora en manos del PP y, sobre todo, no perder peso en las administraciones que ya controla se ha vuelto una cuestión prioritaria. Es por eso que decidir el candidato para la alcaldía de la capital de España, Madrid, en poder del popular José Luis Martínez-Almeida, y que consideran alcanzable, no está siendo tarea fácil.

Por varios motivos: fuentes socialistas señalan a Economía Digital la difícil cuadratura del círculo que tiene que llevar a cabo Sánchez. “La militancia está que arde, hartos de paracaidistas”, cuentan. Porque la primera jugada que tenía en mente el presidente socialista, la actual Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ya no es una opción. Ahora se busca alguien “potente”, “que arrastre”, sí, pero los cuadros madrileños, otrora temibles e irreductibles, no lo van a poner fácil.

Ministras, poetas, periodistas

Los nombres que suenan son variopintos, y, aunque mayoritariamente están en la órbita del Consejo de Ministros, no son los únicos. Desde la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, que ya fue diputada autonómica en Madrid aunque los cuadros madrileños no la sienten como una de los suyos, a la titular de Industria, Reyes Maroto, pasando también por otro tipo de candidato como el poeta y actual cabeza del Instituto Cervantes Luis García Montero o algún periodista popular.

Nada está cerrado, todo puede suceder, pero fuentes cercanas al presidente creen, en conversación con este periódico, que no será algo «previsible”, sino más bien “extravagante”. Si la militancia madrileña lo permite, claro. Esperaban que en esta ocasión si fueran a ser dos miembros de la agrupación socialista los protagonistas del ticket electoral para el Ayuntamiento y la Comunidad.

Con González fuera, sí que se mantiene en el tándem Juan Lobato, el líder socialista en la Asamblea de Madrid. Lo señaló como tal el propio Pedro Sánchez este sábado, dirigiéndose expresamente a él, durante su intervención en el Consejo Político Federal del PSOE, donde el presidente del Gobierno y los líderes regionales del partido se citaron para sentar las bases para las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Hasta diciembre

De momento, los movimientos internos en el partido no paran de sucederse. El pasado 23 de julio, el Comité Federal del PSOE aprobó la convocatoria de primarias para los comicios de mayo de 2023 en municipios de más 20.000 habitantes, cabildos y consejos insulares y las juntas generales de los territorios históricos. Aquellas instituciones que estén gobernadas por el PSOE y cuyo titular opte a la reelección en el cargo están exentas.

Pero hay uno que resalta entre los que se han aplazado: Madrid. Las aguas no están nada tranquilas, aunque desde el entorno del presidente creen que hay margen para la acción. Desde luego, la decisión en firme no se tomará antes del final del año, cuando se dará salida a algún que otro ministro para estas candidaturas y se hará una crisis de gobierno para reducir ministerios.

Cabe recordar que Madrid no es el único municipio donde se han aplazado las primarias. También, por ejemplo, Las Palmas, donde, según indican distintas fuentes a este periódico, lo más probable es que acabe como candidata la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias.