El PSOE solicita la prórroga de 15 días para negociar la ley de amnistía con Junts

El PSOE ha pedido ampliar en 15 días el plazo con el que cuenta la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para emitir el dictamen de la proposición de ley de amnistía, que vence el próximo miércoles, 21 de febrero.

La iniciativa, registrada ayer sábado por Montse Mínguez, portavoz adjunta de los socialistas en la Cámara, y filtrada por el Partido Popular, busca así dilatar el margen para negociar con Junts los términos de la ley de amnistía después de que los independentistas catalanes impidiesen su aprobación en el Congreso.

Cabe recordar que el voto contrario de los siete diputados de Junts detuvo el pasado 30 de enero la tramitación de la proposición de ley de amnistía, de manera que el texto de la ponencia regresó a la Comisión para volver a ser debatido.

En concreto, el texto de ley orgánica contó con 171 votos favorables (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG), y 179 en contra (PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria).

No obstante, no decayó porque en la votación del dictamen de la Comisión de Justicia logró 177 votos a favor frente a los 172 en contra. De no haber sido aprobado, la ley hubiese decaído y su tramitación en la Cámara habría llegado a su fin.

Una vez conocida la solicitud de prórroga, desde el PSOE decidieron mantener la «discreción» en las negociaciones y enmarcaron la filtración del PP en su «nerviosismo» por las elecciones gallegas de este domingo. Los socialistas intensificaron las conversaciones con Junts durante esta semana, aunque insisten en que el texto es impecable tal y como está ahora.

Sánchez «traga»

Por su parte, desde el principal partido de la oposición señalaron que esta solicitud de prórroga busca ganar «tiempo» para «seguir digiriendo las exigencias de sus socios independentistas». «Había dos opciones: que Junts cediera o que Sánchez tragara. Parece evidente que el aplazamiento que solicitan es para avanzar en lo segundo», señalaron fuentes del Grupo Parlamentario Popular.

En este sentido, interpretaron que esta ampliación del plazo busca preparar «el terreno para someter a los españoles a nuevas cesiones», y auguraron que «nadie quedará fuera de la generosidad interesada de un presidente débil», puesto que «habrá dos tipos de delincuentes: los amnistiados y los indultados».

«La indignidad del PSOE les lleva a decir ‘sí’ donde cualquier partido constitucionalista diría que ‘no’. Por eso, pese a que insistan en que todos somos iguales, solo Sánchez aceptaría ser presidente de esta manera. Los mismos que buscaban un procedimiento de urgencia y acortar plazos, aunque fuera de manera irregular, ahora piden prórrogas», concluyeron las mismas fuentes del PP.